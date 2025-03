Mercato, l'ex portiere del Terre Vandelli sale in Serie C

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Virtus Entella pesca dalla lista degli svincolati. I biancocelesti hanno ufficializzato l’arrivo del portiere Filippo Vandelli (nella foto). L’ex Modena e Fidelis Andria sostituisce il compagno di reparto Andrea Paroni. Quest’ultimo sarà fuori dai giochi fino a fine stagione a causa della frattura del gomito rimediata lo scorso 8 febbraio. 'La Virtus Entella comunica che Filippo Vandelli è un nuovo giocatore biancoceleste. Portiere classe 2000 ha vestito tra i professionisti le maglie di Modena, con cui ha esordito in Serie B, e Fidelis Andria. A Filippo un caloroso benvenuto a Chiavari da parte del presidente Gozzi e di tutta la Virtus Entella'. Nato calcisticamente nel Castelvetro, club della provincia di Modena, Vandelli ha vestito le maglie di Arconatese e Muravera in Serie D. Successivamente, il portiere ha fatto il salto tra i professionisti con la maglia della Fidelis Andria. Con i pugliesi in Serie C, Vandelli ha collezionato 8 presenze. Vandelli in questa stagione era stato ingaggiato per alcune partite dal Terre di Castelli per sostituire l'infortunato Gibertini.

Terza

L'ex allenatore della Virtus Castelfranco Stefano Azzani ha trovato squadra, in Terza categoria, alla Bazzanese. Domenica ha debuttato battendo 5-1 il Ph Calcio. La formazione bolognese, partita per vincere il campionato, è prima in classifica con un punto di vantaggio sulla Castiglionese.

Matteo Pierotti