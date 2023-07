Mercato Modena Calcio, ecco Cauz

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













E’ proprio a Forte dei Marmi che si afferma, con 62 presenze e 4 gol in due stagioni. Le prestazioni di Cauz non passano inosservate: il Parma sceglie di puntarci. Passa subito in prestito in Serie C al Piacenza di capitan Antonio Pergreffi, poi arriva il salto in Serie B, al Trapani. In Sicilia conta 7 presenze nel girone d’andata, andando poi a concludere la stagione in C al Ravenna, che rileva il suo cartellino dal Parma.Ritrova prestazioni importanti a Lecco l’anno successivo (26 presenze con 1 gol e 4 assist), nell’estate del 2020 ad acquistarlo è la Reggiana dove somma 51 presenze, 5 gol, 2 assist e una promozione in B prima di rescindere il contratto per firmare con il Modena.Cristian è un giocatore duttile, con importanti doti fisiche (188 centimetri d’altezza) e un mancino educato, qualità che gli hanno permesso di ricoprire più ruoli durante la carriera, anche se di base è da considerare un difensore centrale che, all’occorrenza, può anche giocare terzino sinistro.