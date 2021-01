Mercato Modena F.C: dall'Entelle arriva De Santis, ceduto Milesi

Due operazioni di mercato formalizzate oggi dalla società gialloblù. Il Modena FC ha preso in prestito dalla Virtus Entella fino al termine della stagione il difensore Ivan De Santis, classe ’97. Il neo gialloblù ha scelto la maglia numero 15. Operazione in uscita, ma altrettanto temporanea, quella riguardante invece Luca Milesi, ceduto in prestito alla Carrarese fino al termine della stagione 2020/2021. A Luca il più sincero in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza temporanea.



Nella foto, Ivan De Santis