Mercato, ultimi colpi: United Carpi prende Nadiri, Guilouzi passa al Medolla

Al Castelfranco arriva il difensore centrale Francesco Albertini ('02) che era stato tesserato a luglio dallo Sporting Scandiano ed ex Brescello, Riese e Vianese, poi in settimana dovrebbero arrivare due giocatori esperti da fuori regione.Colpo finale dell'United Carpi con l'attaccante ex Cdr Hamza Nadiri (), dal Rolo. Hamza Nadiri, attaccante classe '97, dopo aver colpito due volte lo United nella scorsa stagione con la maglia della CDR Mutina, Nadiri arriva in bluceleste per dare un importante quid al reparto avanzato, ritrovando mister Beppe Greco ed il compagno di squadra Montorsi. Tanta esperienza tra Eccellenza e Promozione nel suo background, grazie alle parentesi vissute anche con le maglie di Fiorano, Polinago, Solierese, Castellarano e Rolo, club di provenienza di Nadiri.

Sempe l'United Carpi ha preso anche Kelvin Owusu (a, '05) dalla Virtus Cibeno (partirà però con la juniores), mentre in uscita ci sono Barilli (p, '94) al Campagnola, Martino (a, '94) al Viadana e Solvino (c, '03) alla Novese. Al San Felice sono arrivati: Said Abdelouaret (c '03) ex Suzzara e Castiglione e Nicolas Marconi (a '93) italoargentino ex Argentana e ad Alfonsine. Il Castelnuovo Castelnuovo preso dal Fano un 2004 come terzo portiere, Francesco Ripesi ex Campagnola. Un'uscita per il Camposanto: Pietro Pizzi (d '02) va al Tre Borgate.

PRIMA

L’ultimo botto di mercato arriva dal Medolla col difensore Ahmed Guilouzi (‘90), un lusso in Prima, reduce dai primi mesi a Castellarano ed ex Solierese, Rosselli, Riese e Cdr Mutina. Guilouzi sostituirà l'infortunato Shehu (rottura crociato, stagione finita). Al Campogalliano sono arrivati Lorenzo Durantini (a, '00) dal Maranello, Leonardo Cannas (c, '05) dalla Virtus Castelfranco, Antonio Di Sarno (d, '98) dalla Madonnina.



La Madonnina ha tesserato Matteo Pellesi (d, '99) dal Casalgrande.

SECONDA

La Fonda Pavullese ha ufficializzato Ermes Ghiddi (p '05) dal Polinago e Andrea Croci (c '05) che era fermo. Dopo una lunga trattativa la Modenese che ha chiuso con Pietro Serafini (d, '00) dalla Villa d'Oro. Al 4 Ville è arrivato Alessio Sacchetti (c, '05) dalla Madonnina. La Carpine ha dato Pio Francesco Salzano (a '98) alla Virtus Mandrio. Il Levizzano aveva tesserato nei giorni scorsi Vitiello Vincenzo (c, '94) dal San Vito. La Solarese è riuscita a riprendere Matteo Connola Matteo (a, '00) dalla Madonnina, che per questa stagione aveva inizialmente bloccato.

TERZA

La Prignanese ha preso dagli Eagles Antonio Salvatore (a ’96). Alla Madonna di Sotto è arrivato Enrico Nucci ('00) dalla Consolata, in uscita Magnani che è andato alla Cerredolese. La Roveretana ha tesserato il difensore argentino Agostino Castro (‘03). All'Union 81 è arrivato Giuseppe Napoletano (a '03) ex Gaggio e Villa d'Oro. Al Concordia è rientrato dal prestito alla Poggese Marcello Meschiari (d, '98). Alla Cortilese ha già debuttato, con gol, Enrico Di Clemente (a '05) dalla juniores della Solierese. In entrata alla Prignanese Antonio Salvatore (a, '96) dagli Eagles, in uscita Asfour che è andato alla Casalgrandese.

Matteo Pierotti