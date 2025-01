Mercato, un nuovo portiere per il Cittadella

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Non si ferma il mercato dei dilettanti.Il Cittadella ha ormai definito l'arrivo del portiere Andrea De Fazio, classe 2004 proveniente dalla Scafatese (Serie D) ed ex Flaminia Civita Castellana. Il giovane portiere, cresciuto nel vivaio della Vibonese, dopo un’esperienza allo United Riccione con mister Gori, ha vinto il campionato di Serie D difendendo i pali della Pianese. Va a rimpiazzare l'infortunato Piga.Il Castelfranco ha liberto il centrocampista del 2000 Michelangelo Amore che si sta allenando col Mezzolara, ma ha ormai preso il difensore centrale italo argentino Gonzalo Lopez ('95), ex Atletico Tricase.Lo United Carpi ha liberato il difensore Coghi che tornerà nel Reggiano, probabilmente a una squadra di Prima categoria.