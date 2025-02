Mister Gori (Cittadella): 'Sono contento che Formato si sia sbloccato'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Mister Mattia Gori commenta così la vittoria della sua Cittadella Vis Modena contro il Corticella. 'Una vittoria meritata. Dovevamo essere già almeno 2-0, perché il loro portiere ha fatto due grandi interventi e in una palla inattiva ci siamo scontrati fra di noi quando potevamo segnare. Siamo stati bravissimi a non mollare mai e a trovare a 4’ dalla fine un gol voluto con grande forza. Sono felice per Formato - prosegue Gori - che stava soffrendo l’astinenza dal gol, è un ragazzo che ci dà sempre tanto. Ma questo vale per tutti: già dal riscaldamento avevo detto al mio vice che avremmo vinto al 100%, avevo visto tutti concentrati e sono contento per loro'. Il quinto successo nelle 10 gare dell’era Gori (terzo nelle ultime 5 giornate) può essere uno spartiacque anche per le ultime 9 giornate. ”La vittoria spero che dia soprattutto serenità – conclude - nel senso che mi piacerebbe vedere giocare con meno frenesia e ansia la squadra. Con più serenità possono uscire fuori le nostre migliori qualità tecniche”.

Matteo Pierotti