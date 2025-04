Mister Gori, Cittadella Vis Modena: 'Mi è piaciuto lo spirito della squadra'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Così l'allenatore del Cittadella Vis Modena, Mattia Gori, al termine della gara vinta 2-0 a Sasso Marconi: 'E’ stata una gara tosta, vera, abbiamo giocato con intensità in avvio, siamo partiti molto bene nei primi 10’ trovando il gol e il loro portiere con una grande parata ci ha negato il 2-0. Poi per 35’ loro ci hanno messo in difficoltà con cross e angoli, ma lì siamo stati bravi a resistere. Nel secondo tempo abbiamo trovato il 2-0 e abbiamo gestito molto bene la gara, c’è stata anche la traversa di Guidone per il possibile 3-0. Penso che il momento decisivo sia stato quando abbiamo resistito per 35’ al loro assedio che ci ha messo in difficoltà. Mi è piaciuto lo spirito perché puoi pensare che non abbiamo nulla più da chiedere, ma ci siamo uniti e compattati e siamo stati molto bravi a giocare con intensità sempre'.

Matteo Pierotti