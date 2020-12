Serie C: per il Modena terza vittoria consecutiva, 2-0 al Fano

Si torna in campo mercoledì per la sfida dello stadio Euganeo di Padova, contro la capolista Classifica serie C girone B

FANO: Meli, Cargnelutti (21’st Bruno), Brero, Zigrossi, Paolini, Said, Amadio (29’st Isacco), Carpani (14’st Baldini), Rillo (14’st Marino); Nepi, Barbuti (21’st Mainardi). All.: Destro. Adisp.: Viscovo, Santarelli, Parlati, Di Sabatino, Monti, Longo, Ferrara.

