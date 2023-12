Modena a Como per un match di alta classifica

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Como-Modena è la gara che sarà sempre segnata dal tragico episodio tra Bortolotti-Ferrigno del 19 novembre 2000 che quasi costò la vita al giocatore gialloblù; ma è anche la partita che ricorda tanti intrecci di mercato e le relazioni burrascose Amadei- Preziosi.



Oggi il Como ha una proprietà straniera e sulla panchina siede, con una deroga della federazione, Cesc Fabregas, che alla guida dei lariani ha disputato 4 partite, con 3 vittorie e 1 pareggio.



Il Como ha giocato in casa 7 volte, che hanno portato 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, con 9 reti segnate e 7 subite; una squadra solida difficile da affrontare.



Il Modena ha giocato a Como 29 volte; nei precedenti, ci sono 14 vittorie del Como, con 8 pareggi e 7 vittorie del Modena; l’ultima volta a Como risale al 5 marzo scorso, 1 a 0 per i padroni di casa; il Modena non vince a Como dal 19 settembre 1999, campionato di serie C, finì 3 a 0 per il Modena (Arricca, Bizzarri, Cecchini).



Il Modena arriva alla gara di oggi con alcune assenze; Bianco però recupera Abiuso (che ha scontato lo squalifica), oltre agli infortunati Riccio, Strizzolo, Cauz e Gagno, che tornano a disposizione, ma solo per la panchina; unico sicuro assente Gerli.



Per la formazione, probabile conferma degli undici che hanno giocato le due ultime gare; davanti a Seculin (non escluso però Gagno dall’inizio), linea a quattro composta da Ponsi (salvo che Bianco scelga Riccio), Zaro, Pergreffi o Riccio, e Cotali (o Ponsi se Riccio a destra); a centrocampo il trio Magnino, Palumbo e Duca; mentre davanti, Manconi e Falcinelli sostenuti da Tremolada. Come sempre Bianco sceglierà gli undici iniziali negli istanti che precederanno il calcio di inizio, sulla base di chi sarà in grado di dare maggiori garanzie a livello tecnico, tattico, fisico e mentale, oltre che sulla base del lavoro della settimana e sul tipo di partita che avrà preparato; il Como difende a tre e non è escluso che Bianco scelga di stare a specchio sugli avversati optando per una difesa a tre; in questo caso i tre centrali sarebbero Riccio, Zaro e Pergreffi, con Oukhadda e Guiebre sugli esterni probabili.



Arbitra Camplone di Pescara: con l’arbitro abruzzese il Modena ha solo un precedente, il pareggio di Piacenza a settembre con la Feralpi; il Como invece ha incrociato Camplone in due occasioni, con una vittoria e un pareggio.

Calcio di inizio allo stadio Sinigaglia, in riva al lago, alle 16.15, senza tifosi gialloblù, a cui è stata di fatto proibita la trasferta con un provvedimento ai limiti della validità.



Corrado Roscelli

Foto Modena Fc