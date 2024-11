Modena a Mantova nella speranza della continuità

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Modena ha giocato a Mantova in 23 occasioni, in tutte le categorie (compresa Coppa Italia e Playoff di B): nei precedenti, ci sono 9 vittorie del Mantova, 12 pareggi e solo 2 vittorie del Modena, di cui una nel 1944, campionato Alta Italia, durante la guerra, e dunque quasi ininfluente ai fini pratici. Il Modena non vince a Mantova dal 11.5.1969, finì 2 a 1 per i gialli con le reti di Iseppi e Merighi; l’ultima gara disputata al Martelli risale invece al 16.11.2020, campionato di serie C, finì 0 a 0.

Il Mantova non perde in casa da 15 partite, dallo scorso 14 aprile, nel corso delle quali ha conseguito 6 vittorie e 9 pareggi; quest’anno in casa ha disputato 6 partite totalizzando 14 punti, frutto di 4 vittorie e 2 pareggi, condite da 7 reti segnate e solo 3 subite. Il Modena non vince fuori casa dal 10 maggio, vittoria a Lecco.

Il Modena è atteso da una gara difficile e molto pericolosa, su un campo non particolarmente amico al Modena; per i gialli necessario trovare punti importanti anche oggi per dare continuità di risultati e proseguire nella ministriscia positiva cominciata con l’arrivo di Mandelli; in questo campionato il Modena non è mai andato oltre i due risultati utili consecutivi, e dunque la gara odierna, la terza, diventa un ottimo banco di prova per saggiare la rinnovata consistenza del gruppo gialloblù.



I gialli dovranno essere bravi a rispolverare quelle doti necessarie che consentano di proseguire un percorso di crescita che deve ancora manifestarsi appieno.

Resta anche oggi la curiosità di conoscere le scelte iniziali del mister, soprattutto con riferimento all’atteggiamento tattico che sarà adottato; se il mister proseguirà nelle scelte delle prime due partite, o se darà finalmente spazio al suo amato 4-3-3.

Per la gara di oggi, Mandelli non avrà a disposizione gli squalificati Defrel e Santoro, oltre ai lungodegenti Pergreffi e Alberti e a Botteghin, che non è tra i convocati; per il resto rosa pressoché al completo.

Per l’undici iniziale, le scelte di Mandelli non sono al momento chiare del tutto; nell’ottica però di dare continuità di modulo e interpreti, per garantire alla squadra certezze e stabilità, è ragionevole ipotizzare che il mister vada verso la conferma di quanto visto finora. In questo caso, davanti a Gagno, dovrebbero giocare una linea a tre con Dellavalle, Caldara e Cauz; a centrocampo probabili invece Battistella, Magnino, Gerli e Cotali, a meno che il mister scelga Ponsi o Di Pardo in fascia (o addirittura entrambi): in questo caso il ballottaggio a centrocampo sarà tra Battistella e Magnino. Davanti spazio a Palumbo e Caso con il probabile rientro dal 1’ di Mendes, in ballottaggio con Gliozzi per la maglia da titolare.

Arbitra la partita Piccinini di Forlì con il quale il Modena ha un solo precedente, quello di Frosinone alla terza di andata, lo scorso mese di agosto, con un pareggio; il Mantova ha invece due precedenti con l’arbitro romagnolo, con 1 vittoria e 1 pareggio.

Calcio di inizio alle ore 17.15 allo stadi Martelli di Mantova davanti a 947 tifosi gialloblu che hanno esaurito tutte le disponibilità di biglietti messi a disposizione in poco meno di 24 ore, manifestando ancora una volta l’evidente amore per il canarino.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc