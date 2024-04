Modena a Terni per una sfida che è già spareggio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il 5 aprile il Modena ha compiuto 112 anni, e la società, non ha previsto al momento cerimonie ufficiali; in più, la società ha scelto la strada del silenzio dopo le polemiche sul “vaffa” di mister Bianco; nessuna presa di posizione sull’episodio, nessun comunicato ufficiale, e addirittura nessuna conferenza stampa pre-gara dell’allenatore; i gialli sono partiti alla volta di Terni nel silenzio più totale.In questa difficile situazione ambientale, occorre però cercare di fare quadrato, per ritrovare, e poi mantenere, unità di intenti e di scopi, fino alla fine della stagione con l’unico obiettivo della salvezza.





Il Modena è di scena al Libero Liberati di Terni, in una gara che sa di spareggio, da dentro o fuori, come lo saranno tutte da qui alla fine del campionato; e la gara sarà ancora più difficile perché il Liberati è un terreno ostico al Modena, e dove i gialli non hanno mai vinto; i gialli hanno infatti giocato in Umbria 16 volte, tutte in serie B, e il bilancio è nettamente a favore delle Fere con 12 vittorie, di cui le prime 8 consecutive, 3 pareggi e 1 sola vittoria del Modena, il 1 settembre 2012: in quella occasione però la gara si disputò al Barbetti di Gubbio e non al Liberati di Terni, che era indisponibile per lavori di adeguamento.

L’ultima a Terni risale allo scorso campionato, si giocò il 28.1.23, finì 2 a 1 per la Ternana; il Modena non fa punti a Terni dal 23.



11.



13, la partita finì 1 a 1; da allora quattro sconfitte consecutive.



La Ternana ha giocato in casa 16 volte, conquistando 18 punti, frutto di 4 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte, condite da 15 reti segnate e altrettante subite; i numeri parlano dunque di una squadra che tra le mura amiche non è certamente invincibile, anzi manifesta più di una debolezza.

Un avversario che sulla carta appare abbordabile, ampiamente alla portata, a patto che il Modena sappia ritrovare la voglia, la concentrazione, la determinazione, la cattiveria agonistica necessarie, e quella unità di intenti, che ultimamente sembrano andate invece smarrite.



Nel silenzio del prepartita, si allunga la lista degli indisponibili; ai soliti Gargiulo e Guarino (chissà se rivedranno mai il campo) si aggiungono Gerli (per lui forse campionato finito) Manconi (squalificato) il giovane Vandelli (lombalgia) e Cauz (affaticamento muscolare).



Dopo la conta degli assenti, Bianco riproporrà il solito 3-5-2: davanti a Seculin, linea a tre Riccio, Zaro, e Pergreffi; a centrocampo probabili Ponsi, Magnino, Palumbo. Santoro (diventato titolare inamovibile a scapito di Duca e Bohzanaj) e Corrado; davanti dovrebbe riproporsi la coppia Gliozzi e Abiuso.



Arbitra Gualtieri di Asti, che curiosamente ha arbitrato entrambe le sfide dello scorso campionato; con l’arbitro piemontese il Modena ha 5 precedenti, con 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta; 6 invece i precedenti della Ternana, con 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte; l’unica vittoria degli umbri risale al precedente casalingo dello scorso campionato con il Modena.



Calcio di inizio al Liberati di Terni alle 14.00 davanti a oltre 250 tifosi modenesi che non mancheranno di tifare il canarino, con l’unica colpa del loro troppo amore per i colori gialloblù.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc