Modena Calcio: al via la campagna abbonamenti

Inizia oggi, lunedì 3 luglio, la vendita degli abbonamenti per assistere alle 19 partite casalinghe del prossimo Campionato di Serie B 2023/24 del Modena Calcio. Rinnovando entro giovedì 20 luglio possibilità di risparmio al 60%.







FASI DI VENDITA

Fase 1: Dalle 10 di lunedì 3 luglio alle 18 di giovedì 20 luglio.

Per tutta la durata della fase 1 sarà garantita la conferma del posto agli abbonati 2022/23 che potranno rinnovare l’abbonamento confermando il vecchio posto o scegliere un posto nuovo tra quelli disponibili, in qualsiasi settore, con prezzi interi a partire da 150 euro (prezzi prelazione). Gli abbonati 2022/23 in Distinti Laterali e Gradinata Scoperta potranno rinnovare l’abbonamento scegliendo tra i settori disponibili con prezzo prelazione.

Per accedere alla prelazione occorrerà inserire il codice della Modena Card.

Contemporaneamente, sui posti liberi, sarà possibile, per i nuovi abbonati, acquistare fin da subito un nuovo abbonamento, con listino prezzi dedicato (Prezzi nuovi abbonati).

Fase 2: Dalle 10 di lunedì 24 luglio alle 18 di giovedì 24 agosto.

Vendita libera. Resta attivo il solo listino prezzi nuovi abbonati, a partire da 180 euro.

Tutti i posti non confermati dagli abbonati 2022/23 verranno liberati e resi disponibili all’acquisto.