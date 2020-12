Modena, ad Arezzo altri tre punti, risolve Monachello

Una vittoria dedicata al Presidente Romano Sghedoni, ricoverato all'ospedale dopo essere stato travolto da un auto: “Siamo con il presidente, non ci fa mai mancare nulla e ci sprona sempre; stamattina gli abbiamo dedicato un video per una pronta guarigione. È raro trovare persone come lui nel mondo del calcio”. Il tabellino

Quarta vittoria esterna per il Modena. Ai gialli basta la rete realizzata al 49’ da Monachello. Tre punti importanti ottenuti su un campo ostico. L’attaccante siciliano analizza la gara: “Nella prima frazione l’Arezzo è stato bravo a chiudere le nostre offensive, con pazienza ad inizio ripresa abbiamo trovato la rete aspettando il guizzo giusto. Sono contento della prestazione che è stata da squadra vera. Solo in questo modo puoi portare a casa i tre punti su un campo difficile. I toscani sono un buon gruppo che gioca e si difende bene”.

