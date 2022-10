Modena ad Ascoli alla ricerca dei primi punti in trasferta

I gialli ripartono da Ascoli alla ricerca anche dei primi punti in trasferta, che sarebbero fondamentali anche per dare continuità alla bella vittoria di sabato con la Reggina. Di fronte l’Ascoli guidato dall’indimenticabile e indimenticato ex Christian Bucchi.L’Ascoli, dopo un buon inizio, naviga adesso a centro classifica, a quota 9 punti in sette gare frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte; in casa ha disputato 4 gare, con 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta, condite da 4 reti segnate e 5 subite; i padroni di casa sono reduci da una settimana turbolenta, nella quale i tifosi hanno manifestato il loro disappunto e hanno chiesto e ottenuto un confronto con la squadra e l’allenatore.Il Modena troverà dunque un ambiente infuocato, con i tifosi pronti a spingere e a dare battaglia per la vittoria; il Del Duca sarà una bolgia ma il Modena ha le capacità, tecniche e mentali, di fare la propria partita; in campo ci vanno i giocatori e la gara di oggi è alla portata dei canarini.Il Modena dovrà giocare il proprio calcio, con cuore, grinta e cattiveria agonistica, lottando su ogni pallone con attenzione e cura ai dettagli, che spesso fanno la differenza, specialmente in un campionato equilibrato come si è rivelato quello attuale, cercando di mettere in campo quella compattezza di squadra e quella determinazione viste nella gara contro la Reggina.Il Modena ha giocato ad Ascoli 13 volte e tutte in serie B, con un bilancio favorevole ai bianconeri, con 8 vittorie, due pareggi (entrambi per 1 a 1) e solo tre vittorie del Modena.Quella gara fu arbitrata, curiosamente, da Serra di Torino, fischietto designato anche per oggi; con l’Ascoli, Serra ha quindici precedenti, con 3 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte per i bianconeri; con Serra, i gialli hanno solo due precedenti, con 2 sconfitte, una ad Ascoli di cui si è detto e l’altra ad Avellino, serie B; gli irpini erano all’epoca guidati in panchina da mister Tesser.Per la formazione, si va verso la conferma dell’undici iniziale visto sabato con la Reggina; dietro linea a quattro con Coppolaro, Silvestri, Pergreffi e Azzi (diventato in questi giorni papà per la seconda volta); a centrocampo, con l’assenza dei lungodegenti Battistella e Gargiulo, e Poli non ancora pronto per la gara, scelte pressoché scontate, con Gerli in mezzo affiancato ai suoi lati da Magnino e Armellino; le incognite maggiori restano davanti, ma sembrano sicuri del posto da titolari Tremolada e Diaw; rimane una maglia da decidere tra Falcinelli (che in settimana ha accusato qualche fastidio) e Bonfanti; come sempre il mister deciderà negli istanti che precedono la gara.Saranno circa 250 i modenesi che seguiranno la squadra nelle marche, calcio di inizio alle 14.00 allo stadio Cino e Lillo Del Duca.I gialli ripartono da Ascoli alla ricerca anche dei primi punti in trasferta, che sarebbero fondamentali anche per dare continuità alla bella vittoria di sabato con la Reggina. 