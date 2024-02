Modena affetto da pareggite, l'anonimato della metà classifica

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I numeri confermano che il Modena ha rallentato; basta confrontare alcune classifiche parziali. Alla 17esima giornata i gialli avevano 27 punti (media 1,58 a gara) ed erano all’ottavo posto a + 5 dal nono.La classifica parziale delle ultime dieci giornate, nelle quali il Modena ha vinto una volta sola (3 a 0 al Parma, ad oggi l’ultima vittoria dei gialli in campionato) dice che il Modena ha conquistato solo 9 punti (media 0,9 a gara) ed è al terzultimo posto in questa classifica parziale, appaiato alla Sampdoria, con 9 punti (ma rispetto alla quale è in svantaggio in virtù dello scontro diretto perso al Braglia), ed è seguito solo da Cittadella, 7 punti, e Lecco, 5 punti; dunque un ritmo da playout e non da playoff.

Restringendo il campo alle ultime cinque giornate, il Modena ha totalizzato 5 punti (media 1 punto a partita); i gialli dunque hanno migliorato leggermente la media punti (da 0,9 a 1 a partita) restando però in zona playout, ma migliorando la posizione; nella classifica parziale delle ultime cinque giornate i gialli sono al quintultimo posto, seguiti solo da Reggiana, 4 punti, Feralpì 4 punti, Lecco, 1 punto, Cittadella, 0 punti.



Tuttavia il Modena, nonostante l’ennesimo amaro pareggio di Pisa, ha migliorato la propria posizione di classifica, passando dall’ottavo al settimo posto, a +1 dal nono posto.

Misteri del calcio che non è mai una scienza esatta; ma è evidente il Modena stia beneficiando dell’ottimo avvio di stagione, mentre nel girone di ritorno la media punti è di 1 partita.



Infine allargando il campo alle ultime 15 partite, il Modena ha vinto due sole volte, totalizzando 14 punti (media punti 0,93 a partita).

Spetterà al mister trovare ora la giusta alchimia tattica, fisica e strategica per invertire la rotta già dalla prossima partita contro la Cremonese.



Corrado Roscelli

Foto Fiocchi-Modena Fc