Modena, al Braglia arriva il Brescia: sfida classica della B

Al Braglia di scena oggi il Brescia, per una sfida che è una classica di Serie B: le due squadre sono tra quelle che hanno le maggiori presenze nel campionato di serie B; il Brescia lo ha giocato per 65 volte (compreso quello attuale) ed è al primo posto in questa speciale graduatoria, mentre il Modena è a quota 52 presenze nel torneo (terzo posto di sempre); canarini e rondinelle hanno incrociato il “becco”, vale a dire gli incontri, per 114 volte, tra campionati e coppe varie; il Brescia è l’avversario contro il quale il Modena ha disputato in assoluto il maggior numero di incontri, con un bilancio leggermente favorevole alle rondinelle, 43 vittorie contro le 33 del canarino, e 37 pareggi.

Nella storia delle due squadre, tanti sono gli ex da una parte e dall’altra, che nella loro carriera hanno vestito sia la maglia del Modena che del Brescia; sono oltre 70 i nomi e, per limitarsi ai più recenti, e in ordine sparso, ci sono Domini, Ballotta, Bentivoglio, Mauri, Domizzi, Costi, Ganz, Milanetto, Melotti, Sculli, Toni, Zoboli, e Sodinha, tra i tanti, oltre ai mister De Biasi, Bergodi, e Bruno Giorgi.



Il Brescia ha giocato a Modena 57 volte, in tutte le categorie: i numeri parlano di 24 vittorie del Modena, 17 pareggi e 16 successi del Brescia, l’ultimo lo scorso 9 settembre 2022, 3 a 1 per i lombardi. Il Modena non batte il Brescia al Braglia dal 20 febbraio 2016, campionato di serie B: in quell’occasione i gialli vinsero 1 a 0 con rete di Davide Luppi.



Il Brescia con l’arrivo di Maran ha cambiato decisamente passo, dopo un avvio incerto; nelle 7 gare disputate, Maran ha raccolto 12 punti, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta, e ha riportato il Brescia in piena zona playoff: le rondinelle arrivano infatti alla gara di oggi al nono posto di classifica, tre punti sotto al Modena. La gara di oggi è dunque importante come scontro in chiave playoff ma non solo; il Modena è infatti atteso da un durissimo mese di gennaio (in sequenza Palermo fuori, Parma in casa e Sampdoria fuori) e quella di oggi rappresenta una ghiotta occasione per vincere per consolidare la zona playoff,



Per la gara di oggi, mister Bianco avrà a disposizione quasi tutta la rosa, con le sole assenze di Gargiulo, dell’infortunato Palumbo, e di Guiebre impegnato in coppa D’Africa con il Burkina Faso; i due nuovi acquisti Gliozzi e Corrado sono a disposizione per la panchina; per l’undici di partenza, davanti a Gagno, linea a quattro composta da Ponsi (salvo che Bianco scelga Riccio), Zaro, Cauz o Riccio, e Cotali (o Ponsi se Riccio a destra); a centrocampo spazio a Gerli con ai suoi lati Magnino e Duca; in attacco le solite incognite: sicuro Manconi, dovrebbe rientrare Tremolada, che per la società è al centro del progetto, più uno tra Strizzolo e Falcinelli. Come sempre Bianco sceglierà gli undici iniziali negli istanti che precederanno il calcio di inizio, sulla base di chi sarà in grado di dare maggiori garanzie a livello tecnico, tattico, fisico e mentale, oltre che sulla base del lavoro della settimana e sul tipo di partita che avrà preparato.



Arbitra Rutella di Enna, con il quale i gialli hanno 6 precedenti, con 1 sola vittoria, 1, pareggio e 4 sconfitte, l’ultima lo scorso campionato a Venezia per 5 a 0; il Brescia ha invece un pareggio nell’unico incrocio precedente.



Calcio di inizio alle ore 14.00 allo stadio Braglia davanti a oltre 7000 spettatori -di cui circa 800 provenienti da Brescia- per sostenere il volo del canarino contro le rondinelle.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc