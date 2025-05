Modena, al Braglia arriva il Brescia: tentativo di riscatto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Ultimi 180’ minuti di campionato, da vivere e giocare tutti d’un fiato, e che il Modena affronterà con due partite casalinghe, con l’imperativo di riscattare le due recenti magre figure e raccogliere quel punto o forse due necessari per la matematica salvezza, e interrompere quella lenta agonia nella quale si sta trasformando questo finale di campionato.

Arrivano al Braglia le rondinelle del Brescia per la classica della Serie B: le due squadre sono tra quelle che hanno le maggiori presenze nel campionato di serie B; il Brescia lo ha giocato per 66 volte (compreso quello attuale) ed è al primo posto in questa speciale graduatoria, mentre il Modena è a quota 53 presenze nel torneo (terzo posto di sempre); canarini e rondinelle hanno incrociato il “becco”, vale a dire gli incontri, per 116 volte, tra campionati e coppe varie; il Brescia è l’avversario contro il quale il Modena ha disputato in assoluto il maggior numero di incontri, con un bilancio leggermente favorevole alle rondinelle, 44 vittorie contro le 33 del canarino, e 39 pareggi.

Nella storia delle due squadre, tanti sono gli ex da una parte e dall’altra, che nella loro carriera hanno vestito sia la maglia del Modena che del Brescia; sono oltre 70 i nomi e, per limitarsi ai più recenti, e in ordine sparso, ci sono Domini, Ballotta, Bentivoglio, Mauri, Domizzi, Costi, Ganz, Milanetto, Melotti, Sculli, Toni, Zoboli, e Sodinha, tra i tanti, oltre ai mister De Biasi, Bergodi, Giorgi, e Bisoli.Il Brescia ha giocato a Modena 58 volte, in tutte le categorie: i numeri parlano di 24 vittorie del Modena, 17 pareggi e 17 successi del Brescia, 7 dei quali negli ultimi 10 precedenti, l’ultimo lo scorso 13 gennaio 2024, era il Modena allora di Bianco, che venne sconfitto per 2 a 1; il Modena non batte il Brescia al Braglia dal 20 febbraio 2016, campionato di serie B: in quell’occasione i gialli vinsero 1 a 0 con rete di Davide Luppi.Il Brescia ha giocato fuori casa 18 volte, conquistando 21 punti, frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, condite da 15 reti segnate e 20 subite; in questa speciale classifica che tiene conto solo delle gare fuori casa il Brescia occupa il settimo posto: una squadra pericolosa, da trasferta, che verrà a Modena decisa a conquistare tre punti, che sarebbero fondamentali per evitare la retrocessione.Il Modena è chiamato a rialzarsi, dopo la sfuriata dell’AD Matteo Rivetti che ha richiamato squadra e tifosi a spingere tutti assieme per chiudere l’anno in bellezza, ripulendosi dalle macchie lasciate dalle ultime due partite; al Modena serviranno determinazione, corsa, gamba, cattiveria agonistica, applicazione tattica, fisica e mentale per fare la pace con i tifosi e restituire loro il necessario entusiasmo.Per la partita, Mandelli recupera Palumbo, che ha scontato il turno di squalifica, e Deallavalle, mentre sconta le solite assenze di Caldara, Battistella (per loro stagione finita) e degli squalificati Santoro, Mendes e Oliva; per la formazione, sicura la conferma del modulo e degli interpreti delle ultime gare, con il solo dubbio della sostituzione di Santoro; per il resto solo conferme, per cui davanti a Gagno, probabili Dellavalle, al rientro, Zaro e Cauz; a centrocampo Di Pardo, Gerli, Magnino e Cotali; davanti, Palumbo e Caso a sostegno di uno tra Gliozzi e Defrel. Mandelli scioglierà gli ultimi dubbi negli istanti che precedono il calcio di inizio.Arbitra la partita Santoro di Messina, che torna al Braglia dopo avere arbitrato la gara con il Sassuolo e con il quale il Modena ha 1 vittoria, 1 pareggio e 1sconfitta; i lombardi, hanno invece 8 precedenti con l’arbitro siciliano, con 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.Calcio di inizio allo stadio Braglia alle ore 20.30, con forte contestazione della Montagnani, che con un comunicato ha fatto sapere che rimarrà in silenzio per almeno il primo tempo, lasciando un varco al centro della curva come simbolo della protesta verso la squadra.