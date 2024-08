Modena, al Braglia arriva il Cittadella

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Modena in campo per la quarta giornata, ultima prima della sosta del campionato riservata alle nazionali. Al Braglia arriva il Cittadella, appaiato al Modena a quota 4 e reduce dal pareggio interno nello scorso turno contro il Pisa, risultato però non omologato per un reclamo degli ospiti; il Cittadella avrebbe schierato un giocatore che non compariva nella distinta ufficiale consegnata all’arbitro: i veneti rischiano il 3 a 0 a tavolino in caso di accoglimento del ricorso del Pisa.Il Cittadella è un avversario “recente” per il Modena.

La prima assoluta al Braglia contro i veneti risale infatti al 13 dicembre 1998; i precedenti totali al Braglia sono 12, con 4 vittorie del Modena, 7 pareggi (di cui 2 volte per 3 a 3, e le ultime tre consecutive al Braglia), e 1 vittoria del Cittadella: l’unica vittoria ospite risale al 26.9.1999, campionato di serie C, finì 2 a 1 per gli ospiti; il Modena non batte il Cittadella al Braglia da oltre dieci anni, era l’8.9.2013, campionato di serie B, finì 2 a 0 per il Modena, reti di Mazzarani e Signori. Lo scorso anno al Braglia (16.12.23), sotto la guida di Bianco, finì 1 a 1, rete di Duca in avvio; nelle ultime due stagioni, i quattro precedenti disputati dal Cittadella contro il Modena (gare di andata e ritorno) con Gorini sulla panchina dei veneti sono tutti finiti in pareggio.



Sarà una partita difficile contro un avversario tradizionalmente ostico, ma il Modena ha dimostrato coesione, compattezza, carattere, cuore e voglia di crederci; le tre rimonte in tre gare testimoniano le qualità dei gialli; sarebbe bello cominciare a vedere una partita con il Modena in vantaggio, e oggi può essere l’occasione giusta; in una gara che si giocherà sul filo dell’intensità, la qualità dei singoli può fare la differenza.

Per provare a vincere la partita, e dare continuità di risultati al bel pareggio di Frosinone, mister Bisoli avrà oggi avere ampia disponibilità di scelta, con le sole assenze degli infortunati Ponsi e Alberti, operato al ginocchio recentemente; per le scelte del mister, probabile la difesa a tre vista a Frosinone, salvo qualche modifica negli interpreti; davanti a Gagno, dovrebbero giocare Caldara, Zaro e Pergreffi; a centrocampo, linea a quattro con uno tra Di Pardo e Battistella, Santoro e Gerli, mentre a sinistra ballottaggio tra Cotali e Idrissi; davanti sicuro Pedro Mendes, sostenuto da Palumbo e uno tra Gliozzi e Bohaznaj, salvo che il mister scelga ancora Abiuso; sicuramente escluso il debutto di Defrel dall’inizio, che il mister ritiene non ancora pronto. Bisoli riserva le ultime scelte solo negli istanti che precederanno il calcio di inizio, anche per fare le ultime valutazioni dal punto di vista fisico, visto che quella di oggi sarà la terza gara in otto giorni.

Arbitra Cosso di Reggio Calabria; con lui il Modena ha tre vittorie su tre precedenti, mentre il Cittadella, al contrario, ha due sconfitte su due.

Calcio di inizio alle ore 20.30 allo stadio Braglia, anche questa sera vestito a festa con la solita grande cornice di pubblico pronta a sostenere il canarino.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc