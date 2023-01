Modena, al Braglia arriva il Cosenza fanalino di coda

Modena di nuovo in campo al Braglia a distanza di oltre un mese dall’ultima volta (18 dicembre contro il Benevento) per la seconda di ritorno.Ospite il fanalino di coda Cosenza, fermo a quota 18 punti, frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, con 18 reti segnate e 33 subite; fuori casa, su 10 gare disputate, sono 6 i punti conquistati, frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 6 sconfitte, condite da 5 reti segnate e 19 subite.Sono sette i precedenti al Braglia tra Modena e Cosenza, di cui 6 in campionato; in questi 6 precedenti, tutti in serie B, ci sono 4 vittorie del Modena e 2 pareggi; l’ultima al Braglia risale ad oltre venti anni fa, all’11 marzo 2002, finì 1 a 1, con rete di Pasino per il Modena.Il Modena non vince al Braglia da oltre tre mesi, 15 ottobre, 5 a 1 al Como: dopo, 3 pareggi e una sconfitta; la gara di oggi, la prima al Braglia del 2023, dovrà essere quella del ritorno alla vittoria; l’appuntamento con i tre punti davanti al pubblico amico non può essere rimandato oltre, e la occasione che si prospetta oggi è ghiotta e da non fallire.I tre punti di oggi sarebbero un toccasana, fondamentale, anche per dare continuità alla bella prestazione di Frosinone e per riprendere a macinare punti, specialmente in casa, in un campionato con una classifica cortissima dove basta poco per salire o precipitare; i gialli non dovranno commettere l’errore di sottovalutare l’avversario, ma dovranno dare il massimo e anche qualcosa di più, perché, paradossalmente, queste partite sono quelle più difficili da giocare e anche da vincere.

La differenza però la può fare solo il Modena e l’atteggiamento, fisico e mentale, con il quale i gialli approcceranno la gara.



Per vincere la gara di oggi, Tesser si affida al consueto 4-3-2-1, nel quale sono da valutare alcune assenze e alcune rotazioni; oltre a Battistella, fuori sicuro anche Marsura, che non ha recuperato, e Piacentini, mentre torna tra i convocati Poli; probabile la conferma dell’undici visto a Frosinone; davanti a Gagno, linea a quatto, Coppolaro, Silvestri, Pergreffi e Ponsi, in ballottaggio con Renzetti; non si esclude la sorpresa Cittadini quale esterno destro. A centrocampo il trio Armellino, Gerli e Gargiulo; davanti Diaw (salvo la sorpresa Strizzolo) sostenuto da Falcinelli e da uno tra Tremolada (le cui condizioni sono in miglioramento e rimane da valutare) e Giovannini (che però in settimana ha avuto la febbre); come sempre il mister riserva le ultime scelte negli attimi che precedono il calcio di inizio; può darsi che il mister valuti il cambio di modulo, passando al rombo, 4-3-1-2, con Tremolada dietro le due punte, e in questo caso il sacrificato potrebbe essere Falcinelli che lascerebbe spazio proprio a Strizzolo.



Arbitra Minelli d Varese con cui il Modena ha sette incroci, con 3 vittorie e 4 sconfitte; l’ultima volta con Minelli fu al Braglia, lo scorso 10 settembre, per Modena-Brescia, 3 a 1 per gli ospiti. Il Cosenza, con il fischietto lombardo, ha invece 5 incroci, con 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte.



Calcio di inizio allo stadio Braglia alle ore 14.00, davanti al solito numeroso pubblico canarino pronto ad accompagnare i gialli verso l’obiettivo dei tre punti.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc