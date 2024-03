Modena, al Braglia arriva il FeralpiSalò

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il Modena però oggi dovrà assolutamente conquistare tre punti che al momento servono come il pane: i gialli non vincono dal 27 gennaio, e più in generale, nelle ultime sedici partite hanno vinto solo 2 volte; nel girone di ritorno il Modena ha conquistato 8 punti in 9 gare e viaggia alla media di 0,88 punti a partita; con questo ritmo, il Modena, nelle prossime 10 gare conquisterebbe 8/9 punti (8,88) e salirebbe a quota 44/45, forse sufficienti per la salvezza ma probabilmente non per i playoff. Nonostante il Modena abbia oggettivamente rallentato, rimane però in ottava posizione, ultima utile per i playoff; è però evidente che serva, anche in generale un cambio di passo, che solo i tre punti possono consentire; cambio di passo non solo a livello di classifica, ma anche di morale; giocare bene (vedasi la gara con Cremonese) e uscire sconfitti in modo beffardo non aiuta di certo a tenere alto il morale.



Ma i gialli hanno già dimostrato di avere grandi risorse e di sapersi rialzare; la gara di oggi offre al Modena la ghiotta occasione di riscatto per ritornare al successo, anche se il risultato non è affatto scontato; agli ospiti servono punti per tentare l’impresa, e scenderanno in campo con il coltello tra i denti; il Modena dovrà essere bravo a farsi trovare pronto a tutte le incognite, e sfoderare il partitone che consenta di portare a casa i tre punti.



Per provare a vincere la partita, Bianco dovrebbe confermare il 3-5-2; alle solite assenze di Gargiulo e Guarino, si aggiungono Gliozzi e Battistella, recuperati ma non al meglio; rientrano però Strizzolo e Duca che hanno scontato il turno di squalifica. Il probabile undici dovrebbe prevedere in porta Seculin, davanti a lui difesa a tre con Riccio, o Ponsi, Zaro e Cauz; a centrocampo, se Ponsi in campo nei tre dietro, allora Oukhadda a destra mentre sicuri sono Gerli, Palumbo e Corrado; per l’altra maglia a centrocampo, se Battistella non ce la farà, ballottaggio tra Santoro, Duca e Magnino con il primo favorito; davanti spazio ad Abiuso e Strizzolo, salvo il recupero di Gliozzi, a meno che Bianco vada verso un cambio di modulo con la difesa a quattro e il ritorno del trequartista; come sempre il mister sceglierà negli istanti che precedono il calcio di inizio, sulla base del lavoro settimanale.



Arbitra Volpi di Arezzo: con l’arbitro toscano il Modena ha 4 precedenti con 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte, di cui l’ultima lo scorso 23 dicembre nella gara con la Cremonese; la Feralpi ha invece conseguito una sconfitta nell’unico precedente fin qui disputato.

Calcio di inizio allo stadio Braglia alle 14 davanti a circa novemila spettatori di cui una decina in arrivo da Salò.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc