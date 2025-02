Modena, al Braglia arriva lo Spezia: gara da brividi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Modena di nuovo in campo oggi in una gara pericolosissima: arrivano al Braglia gli agguerriti aquilotti dello Spezia, ancora imbattuti nel 2025, in un derby tra pennuti, contro l’avversario che all’andata determinò l’esonero di Bisoli; la corrazzata spezzina scenderà al Braglia decisa a cercare la vittoria per proseguire la rincorsa alla promozione, e potrà puntare sul colpo di mercato di gennaio, l’arrivo di Lapadula dal Cagliari, e forte di un passaggio di proprietà avvenuto in settimana.Lo Spezia ha giocato al Braglia complessivamente 29 volte: i precedenti contano 16 vittorie del Modena, 11 pareggi e due sole vittorie dello Spezia, l’ultima delle quali il 12 marzo 1995, campionato di serie C1; lo Spezia vinse per 2 a 1, e la rete di Pellegrini non bastò ai gialli ad evitare la sconfitta.

Il Modena non vince al Braglia contro lo Spezia dal 27.9.2014, campionato di serie B, finì 2 a 0 per il Modena, con le reti di Schiavone e Granoche; l’ultimo precedente al Braglia è invece dello scorso anno, di questi giorni: il 25 febbraio del 2024 al Braglia il Modena allora di Bianco pareggiò a reti bianche, nonostante la superiorità numerica per larga parte della gara.Lo Spezia ha giocato fuori casa fino ad ora 13 partite, conquistando 21 punti, frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 2 sole sconfitte, condite da 16 reti segnate e solo 8 subite; una squadra forte, quadrata, compatta, che verrà a Modena determinata.

Il Modena sarà chiamato a disputare una grande partita, anche per rialzarsi dalla brutta sconfitta di Marassi e riprendere a fare punti che potranno essere molto importanti per il prosieguo del torneo; il Modena è infatti atteso da un calendario complicato (Cittadella, Cosenza, Salernitana e Juve Stabia nelle prossime quattro di cui solo il Cosenza in casa), e la partita di oggi, oltre ad essere molto difficile, può costituire un importante crocevia del campionato del Modena.I gialli di Mandelli hanno già offerto grandi partite contro le big del campionato e oggi può essere l’occasione giusta per ripetersi; i galli dovranno essere bravi a giocare con cattiveria agonistica, e grande applicazione tattica, fisica e mentale in tutte le parti del campo per arginare gli avversari e magari colpirli al momento opportuno.Per provare a fare risultato oggi, il mister avrà a disposizione pressoché l’intera rosa, con la sola esclusione dei lungodegenti Pergreffi e Ponsi, lo squalificato Battistella, l’infortunato Di Pardo,e Bohznaj che ha l’influenza. Nel probabile undici di partenza, davanti a Gagno, linea a tre con Dellavalle, Caldara e Cauz, che avranno di fronte il bomber Francesco Pio Esposito, capocannoniere del campionato: probabile che il mister gli riservi una marcatura a uomo dedicata; a centrocampo, sicuri Gerli, Santoro e Cotali, mentre per la fascia destra ballottaggio tra Magnino e Beyuku, stante l’assenza di Di Pardo e Ponsi, salvo che il mister scelga Dellavalle a destra e allora dietro spazio a uno tra Zaro e Botteghin. Davanti, sicuri Palumbo e Caso a sostegno di uno tra Mendes e Defrel; Mandelli sceglierà le riserve come sempre negli istanti che precedono la gara.Arbitra la partita Pezzuto di Lecce, con il quale il Modena ha tre precedenti senza vittoria, con 2 pareggi e 1 sconfitta; lo Spezia ha invece ben 18 incroci con l’arbitro pugliese, con 7 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte.Calcio di inizio alle ore 15.00 allo stadio Braglia dove sono attesi circa diecimila spettatori, di cui oltre 1500 provenienti da La Spezia.