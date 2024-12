Modena, al Braglia arriva l'ultima in classifica

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sono solo 6 i precedenti al Braglia tra Modena e SudTirol, di cui uno in Coppa Italia e 5 in campionato, di cui solo 2 in serie B; nei 6 precedenti, ci sono 5 vittorie del Modena e 1 vittoria del SudTirol (in serie C); nei due precedenti in serie B il Modena ha sempre vinto. L’ultima al Braglia risale allo scorso 27.4.2024: finì 1 a 0 con la rete dell’ex Zaro, nella gara che segnò il debutto di Bisoli sulla panchina del Modena.

Il SudTirol ha giocato 9 partite fuori casa, conquistando 9 punti, frutto di 3 vittorie e 6 sconfitte, condite da 7 reti segnate e 13 subite. Castori è il terzo allenatore di stagione, dopo Valente e poi Zaffaroni, al quale è subentrato lo scorso 8 dicembre; nelle sue tre partite alla guida del SudTirol, ha totalizzato 4 punti: pareggio in casa con il Mantova al debutto (2 a 2), vittoria fuori casa a Bari (1 a 0) e sconfitta in casa con il Cittadella (1-2).



Nonostante numeri che sulla carta appaiono a favore, la partita di oggi nasconde molte insidie, date dalle assenze pesanti di Palumbo (squalificato, prima assenza per lui quest’anno) e di Caso (infortunato a Brescia), i due giocatori che danno l’avvio alla fase offensiva; sarà inoltre la terza gara in otto giorni, e molto dipenderà anche dalle capacità di recupero dei singoli; serviranno tanta attenzione, pazienza, capacità di gestione del pallone e la solita grande applicazione tattica, fisica, e mentale, per avere ragione di un avversario che scenderà a Modena disposto al tutto per tutto per conquistare importanti punti salvezza.

Per la gara di domani, oltre alla assenze di Palumbo e di Caso, mancheranno anche i soliti lungodegenti Pergreffi, Botteghin e Ponsi; rientrano tra i convocati, invece, Defrel e Alberti. Per Gagno (regolarmente convocato) e lo stesso Defrel, saranno decisive la rifinitura e le ultime ore prima della gara, Per l’undici iniziale, le scelte di Mandelli andranno nella direzione del solito modulo ormai collaudato della sua gestione; davanti a Gagno (pronto Sassi se non dovesse farcela), dovrebbero giocare una linea a tre con Dellavalle, Zaro e Cauz; a centrocampo probabile a destra uno tra Magnino e Di Pardo, Gerli e Santoro centrali, e a sinistra Cotali. Davanti, viste le assenze, sicuro Mendes, mentre per gli altri due ruoli ballottaggi aperti: Bohzanaj, Battistella, Duca, e forse Defrel (da valutare) scalpitano per la maglia da titolare; da non escludere l’impiego di uno tra Gliozzi e Abiuso come punta centrale, con Mendes seconda punta magari più defilato; non è escluso neanche il passaggio al 4-3-3: in questo caso, il cambio di modulo apre ipotesi e prospettive del tutto diverse: Mandelli si riserva le ultime scelte negli istanti che precedono la gara.

Arbitra la partita Scatena di Avezzano, che con il Modena ha tre precedenti, con due sconfitte e una vittoria (lo scorso 23 agosto in casa con il Bari); il SudTirol ha una vittoria nell’unico incrocio con l’arbitro abruzzese.

Appuntamento per il calcio di inizio domani alle 15 allo stadio Braglia, davanti alla solita cornice di grande pubblico che spingerà il canarino verso tre punti che sarebbero fondamentali.

Corrado Roscelli