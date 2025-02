Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un grande evento approda al Mammut di Modena, Domenica 9 febbraio, andrà in scena, sui campi del Club di Via Ghiaroni, la terza tappa del 1 Mobile Grand Slam Vip Padel Show organizzato da Bruno Conti. Più di 24 ex calciatori di serie A, si daranno battaglia sui campi modenesi. Il sipario sul torneo si eleverà alle 10 di domenica mattina quando inizierà la competizione vera e propria. Per il pubblico l’ingresso è libero. Tra i tanti volti noti del panorama calcistico che giocheranno Daniele De Rossi, bandiera romanista, Paolo Di Canio, baluardo della sponda laziale della capitale. Una folta rappresentanza sudamericana rappresentata da Diego Perotti, “El Tanque” Denis ed il “Papu” Alejandro Gomez. Borja Valero, Luca Toni, Cristiano Doni e tanti altri.