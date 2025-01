Modena alla prova della Cremonese

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Modena in campo domani nel posticipo domenicale contro la Cremonese allo stadio Zini; padroni di casa impegnati nella rincorsa ai playoff e a mantenere vivo il campionato; se infatti tra terza e quarta classificata vi saranno 14 punti di distacco al termine del della stagione, le prime tre saliranno direttamente in A; al momento la Cremonese è l’unica squadra che può tenere viva la speranza dei playoff anche per tutte le altre formazioni in lotta; i padroni di casa sono stanno attraversando un buon momento di forma e di risultati; nelle ultime 4 gare hanno vinto 3 volte.

Il Modena ha giocato allo Zini in 28 occasioni; nei precedenti ci sono 13 vittorie della Cremonese, 7 pareggi, 8 vittorie del Modena; i gialli non vincono a Cremona dal 17 marzo 2006, campionato di serie B, finì 1 a 0 con rete di Graffiedi; l’ultimo precedente risale allo scorso campionato di serie B in data 23 dicembre 23: Modena di Bianco asfaltato e sconfitto per 4 a 0.La Cremonese ha giocato in casa 11 volte, conquistando fin qui 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, condite da 12 reti segnate e altrettante subite; una squadra costruita per puntare alla promozione che però, almeno in casa, ancora non è decollata, tanto che i padroni di casa hanno un migliore rendimento nelle gare esterne.

Il Modena è chiamato a riscattare la deludente prestazione casalinga della settimana scorsa e a cercare di portare a casa punti importanti per tenere le dirette inseguitrici alla debita distanza; occorre cominciare infatti a guardare la classifica anche nelle posizioni che seguono, per consolidare la posizione in campionato e arrivare alla fine senza patemi e senza sorprese; il campionato resta difficile, ma il Modena ha tutte le carte in regola per proseguire nel suo percorso di crescita.Mandelli ha a disposizione la rosa pressoché al completo, salve le assenze dei lungodegenti Pergreffi e Alberti; al momento la rosa rimane questa, come precisato dal patron Rivetti che in settimana ha chiarito che salvo sorprese clamorose non ci saranno interventi di mercato. Anche senza mercato, Mandelli avrà comunque ampia scelta perché la rosa è profonda e garantisce al mister diverse alternative; comprare giocatori per il solo gusto di fare mercato e accontentare la piazza potrebbe rivelarsi estremamente pericoloso.Per la gara di oggi, probabile la conferma del solito modulo: davanti a Gagno probabili Dellavalle e Zaro; a centrocampo, a destra uno tra Magnino e Di Pardo, poi Gerli, Santoro e Cotali; davanti, Palumbo e Caso a sostegno di Mendes.Arbitra Perenzoni di Rovereto, con il quale il Modena ha 10 precedenti, con 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte; con l’arbitro trentino, la Cremonese ha invece 5 incroci, con 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.Calcio di inizio alle 17.15 allo stadio Zini di Cremona, davanti alla solita folta rappresentanza dei tifosi canarini: sono in fatti circa 300 i tifosi che raggiungeranno Cremona per non fare mancare il solito apporto.