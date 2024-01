Modena ancora ko: a Palermo ne prende quattro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Bianco cambia ancora l’undici iniziale; davanti a Gagno, linea a quattro composta da Ponsi, Zaro, Pergreffi e il neoacquisto Corrado dal 1’; a centrocampo il trio Magnino, Gerli e Battistella, mentre davanti Tremolada sostiene il redivivo Manconi e il debutto dall’inizio del neoacquisto Gliozzi.Neanche il tempo di cominciare a giocare e Palermo subito in vantaggio all’8’; dormita di Ponsi che regala la sfera a Henderson, cross e colpo di testa vincente di Segre. Il Modena prova a riassestarsi ma il Palermo insiste. Ci provano Gliozzi e Battistella, due volte, ma senza fortuna.

Al 31’ i gialli pareggiano: Ponsi pennella dalla fascia e Battistella svetta di testa regalando il pareggio al Modena.

Ma l’entusiasmo per il pareggio dura poco; al 35’ Brunori si smarca da Pergreffi e riporta il Palermo in vantaggio. Proteste dei gialli per n presunto fallo dell’attaccante rosanero, ma l’arbitro convalida senza neanche andare a rivedere l’azione. Il primo tempo si chiude con alcuni calci d’angolo in favore del Modena ma tutti senza esito.



Nella ripresa subito Strizzolo al posto di Magnino, e Modena leggermente più offensivo per provare a pareggiare la partita.

I gialli cominciano di buon piglio; al 54’ Strizzolo vicino al pareggio; Bianco ci crede e pesca dalla panchina; al 57’ dentro Riccio, Bozhanaj e Abiuso per Ponsi, Tremolada e un impalpabile Gliozzi.



Al 60’ il Modena pareggia: Bohzanaj da calcio piazzato pesca Battistella, che di testa impegna Pigliacelli, sulla respinta arriva Abiuso che mette dentro la rete del pareggio.



La partita rimane in equilibrio, Manconi e ancora Battistella vicini alla rete; al 79’ Bianco sceglie Palumbo per Manconi, il Modena rincula pericolosamente ma rimane dentro alla partita, giocando con voglia e determinazione che però non bastano. Nel finale (88’ e 96’) i gialli subiscono le due reti di Soleri (la seconda dopo convalida del Var), oggetto del desiderio del mercato gialloblù, che punisce un Modena a tratti volitivo e determinato, ma non sufficientemente preciso e attento, specialmente dietro, dove oggi si sono evidenziati alcuni limiti.

Modena alla terza sconfitta nelle ultime 4 gare, e adesso serve davvero rimboccarsi le maniche per evitare di venire risucchiati nel fondo; i gialli sono evidentemente appannati e spetterà a Bianco, e se del caso alla società, riportare il sereno in casa gialloblù.



Corrado Roscelli

Foto Modena Fc