Modena, arriva al Braglia il fanalino di coda Cosenza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Modena in campo al Braglia domani per proseguire nella bella striscia di punti e prestazioni sfoderata nelle ultime settimane; arriva al Braglia il fanalino di coda Cosenza, che ha vissuto una settimana tribolata con l’esonero di Alvini avvenuto solo mercoledì dopo due giorni di tira e molla con la società; al suo posto, è stato nominato il duo proveniente dalle giovanili cosentine, composto da Pierantonio Tortelli e Nicola Belmonte; nello staff anche Daniele Portanova. La nuova coppia di allenatori debutta in panchina oggi al Braglia. Alvini paga i 4 punti di penalità inferti ad inizio campionato, e un andamento non dei migliori; nelle ultime 14 partite (gara di andata con il Modena), il Cosenza ha vinto una sola volta; nelle ultime 6 partite 5 sconfitte e una sola vittoria.

I lupi cosentini hanno giocato al Braglia 9 volte, di cui 8 in campionato di Serie B e una in Coppa Italia; nei 9 precedenti ci sono sei vittorie del Modena, 3 pareggi e nessun successo del Cosenza; l’ultimo incrocio al Braglia risale al Modena di Bianco giusto un anno fa, 10 febbraio 2024: finì 1 a 1 con le reti di Gliozzi e Tutino.

Il Cosenza ha giocato fin qui 13 gare fuori casa, conquistando 10 punti frutto di due vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, condite da 13 reti segnate e 21 subite; la penalità di -4 pesa in questo momento come un macigno sulla classifica degli ospiti, che sul campo hanno dimostrato di valere qualcosa in più; sarà dunque una gara difficile per il Modena, perché il recente esonero di Alvini ha tolto gli ultimi alibi ai giocatori, e il cambio di allenatore potrebbe dare la scossa.Il Modena però adesso sta meglio: la vittoria di Cittadella ha segnato un evidente step di crescita generale della squadra, dando ottime indicazioni a Mandelli, anche sulla base del cambio di modulo, che sarà certamente uno dei leitmotiv della gara di oggi, nella quale i tre punti diventano fondamentali per proseguire la striscia positiva e dare continuità alla vittoria esterna di Cittadella.Per la partita di domani, Mandelli sconta le solite assenze di Pergreffi, Ponsi, e Di Pardo; rientrano Beyuku, Botteghin ma soprattutto Palumbo, che ha scontato il turno di squalifica. La curiosità maggiore è quella di capire se Mandelli riproporrà il centrocampo a 5 o ritornerà al modulo con le due mezze punte; nell’ipotetico undici di partenza, in assenza di indicazioni in tal senso nel pregara, davanti a Gagno, linea a tre con Dellavalle, uno tra Zaro e Caldara, con Cauz in ballottaggio con Vulikic; a centrocampo i dubbi maggiori: sicuri Gerli, Santoro e Cotali, mentre per la fascia destra ballottaggio tra Magnino e forse Duca, salvo che il mister scelga Dellavalle a destra e allora i tre dietro sarebbero Caldara, Zaro e Cauz; se Mandelli riproporrà il centrocampo a cinque, probabile Palumbo in posizione di mezzala; davanti, se a cinque, allora sicuro Caso con uno tra Defrel e Mendes, con il primo favorito; se invece si ritornasse alle due mezze punte, allora davanti Palumbo e Caso a sostegno della punta centrale; il mister scioglierà le riserve come sempre negli ultimi istanti che precedono la gara.Arbitra la partita Maria Sole Ferrieri Caputi di Bergamo, con la quale il Modena ha 4 precedenti, con 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta; il Cosenza invece è al primo incrocio con l’arbitro toscana.Calcio di inizio alle ore 15.00 allo stadio Braglia, davanti al pubblico delle grandi occasioni.