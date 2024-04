Modena-Bari 1-1, delusione al Braglia, la partita finisce tra i fischi a Bianco

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

due sole occasioni per il Modena: al terzo minuto gran conclusione di Palumbo, deviata. Poi bel colpo di Abiuso al 26', di testa su cross di Corrado. Unica occasione per il Bari, al 21'. Bomba di Sibilli che Seculin intercetta e devia.rigore e gol del vantaggio poi pareggio Bari al 15'. Poi Modena in difficoltà. Enorme occasione sul finale. Palo interno e pallone di Striccolo respinto sulla linea.MODENA-BARI 1-1Reti: 51′ rig. Palumbo, 62′ Pucino.Modena (3-5-2) Seculin; Riccio, Zaro, Pergreffi (78′ Battistella); Ponsi, Magnino, Palumbo (61′ Tremolada), Santoro, Corrado (46′ Cotali); Manconi (61′ Gliozzi), Abiuso (70′ Strizzolo). A disposizione: Gagno, Oukhadda, Ori, Duca, Bozhanaj, Mondele, Di Stefano. All. BiancoBari (4-3-1-2) Brenno; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita (86′ Edjouma), Benali, Lulić; Sibilli (46′ Aramu); Morachioli (78′ Bellomo), Puscas (46′ Colangiuli) (86′ Diaw). A disposizione: Pissardo, Guiebre, Natuzzi, Maiello, Achik. All. IachiniArbitro: Kevin Bonacina di Bergamo (Assistenti Marco Ricci di Firenze e Andrea Niedda di Ozieri, quarto ufficiale Gabriele Restaldo di Ivrea, Var e Avar Matteo Gariglio di Pinerolo e Giacomo Paganessi di Bergamo)Ammoniti: Sibilli, Manconi, Pergreffi, Ponsi, Cotali.