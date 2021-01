Modena batte Legnago, gialloblù soli in vetta

Domenica prossima i gialli giocheranno in casa allo stadio Braglia dove arriva la Virtus Vecomp Verona reduce dal pareggio interno con la Fermana (1-1). Domani l’appuntamento con #Casagialloblùlive, in diretta sulle pagine ufficiali facebook e youtube, le interviste ai protagonisti della sfida appena conclusa. Si ringrazia l'ufficio stampa del Modena Fc Foto: Fiocchi - Modena Fc

Nella ripresa occasione per Monachello, conclusione da posizione defilata, Pizzignacco para a terra. Il Legnago rimane in dieci, Gasperi rimedia la seconda ammonizione (25’) e viene mandato a fare la doccia. Il missile di Sodinha su punizione sblocca la partita (0-1). Poco dopo viene espulso anche Chakir, Legnago in 9. Nel finale Scappini, su azione di contropiede, coglie il palo.

Le due squadre si studiano, a parte qualche mischia nelle aree, nella prima frazione di gioco non succede praticamente nulla o quasi. Sul finire di tempo un calcio di punizione di Mignanelli finisce a lato. Ci prova anche Spagnoli, stavolta è Pizzignacco a mettere in angolo.

Legnago – Il Modena espugna il Sandrini e si regala il primato in classifica in solitudine, dopo il pareggio del Sudtirol ieri a Cesena e il rinvio di Padova-Carpi.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.