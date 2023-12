Modena, beffa finale: solo un pari a La Spezia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Subito qualche novità nell’undici iniziale, con i rientri dall’inizio di Cauz e di Tremolada; non c’è invece Gerli, che parte dalla panchina; davanti a Gagno, linea a quattro composta da Ponsi, Zaro, Pergreffi e Cotali; a centrocampo il Dica, Palumbo e Magnino, mentre davanti Tremolada e Manconi sostengono Falcinelli.



Nel primo tempo regno l’equilibrio; il Modena, ferito da Cremona, resta guardingo, mentre lo Spezia non riesce a rendersi pericoloso; il primo brivido al 22’, quando un errore di Gagno in disimpegno favorisce lo Spezia ma il tiro di Kouda è a lato; al 35’ paratona di Gagno con i piedi ma il gioco era fermo. Nel recupero, telefonata d Manconi che Zoet blocca facilmente.



Nella ripresa subito Gerli per Manconi, con Dica che sale sulla trequarti; la partita resta in equilibrio fino al 60’; prima un rasoterra di Duca viene deviato da Zoet in angolo; sulla azione seguente, Falcinelli contende un pallone in area e subisce fallo; l’arbitro decreta il rigore senza indugio; si incarica del tiro Palumbo che timbra il vantaggio del Modena.



Al 70’ Bianco pesca dalla panchina: dentro Battistella e Strizzolo per Tremolada e Falcinelli; Palumbo scala in trequarti; il Modena gioca in avanti e sembra crederci; per dieci minuti abbondanti, gialli padroni del campo ma incapaci di dare la stoccata vincente; al 74’ tiro di Oukhadda, facile e parato; al 82’ ci prova Battistella da fuori, il suo tiro è alto; al 83’ ancora Duca, parato; al 86’ occasionissima per il Modena: invenzione di Palumbo che con un colpo sotto mette Duca solo davanti a Zoet nell’area piccola ma il tiro al volo è debolissimo e si spegne tra le braccia di Zoet che para facile.



L’arbitro concede quattro di recupero e il Modena arretra, forse troppo, a protezione del vantaggio; lo Spezia allora prova a pareggiarla; al 91’ tiro di Krollis, palla su palo e sulla ribattuta Gagno di piede salva la rete; al 92’ pareggio dello Spezia; ennesimo traversone dalla sinistra e in mischia spunta Gelashvili che di testa trafigge Gagno; rapido chek al Var che conferma la regolarità della marcatura.



La partita finisce e il Modena forse di mangia le mani per come è maturato il risultato finale.

I gialli con il pareggio chiudono il girone di andata a quota 28 punti in ottava posizione e in piena zona playoff; lo scorso anno all’andata con Tesser i gialli chiusero a 25 punti al nono posto.

Il campionato osserva ora una sosta; Modena di nuovo in campo per la prima di andata sabato 13 gennaio alle ore 14.00 al Braglia contro il Brescia.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc