Modena beffato al Braglia, il derby va alla Reggiana

Un Modena pasticcione e costantemente inconcludente in area avversaria regala il derby alla Reggiana. Nella giornata praticamente estiva di uno stadio gremito sia in curva Montagnani che in curva ospiti (quasi 10.000 gli spettatori, divisi tra 5444 abbonati e 4351 paganti), finisce 0-1. Rabbia gialloblù per una vittoria che la fallosissima squadra granata, capace di trasformare in gol una delle due uniche occasioni del primo tempo, non meritava. Il Modena, nel primo tempo, tiene gioco e palla ma pasticcia troppo e anche quando costruisce, spreca. Tanto. E la Reggiana ne approfitta. Siamo al 16' dal fischio di inizio quando la difesa gialloblù viene sorpresa da un lancio lungo che Zanini intercetta. Tiro ribattuto ma sulla respinta arriva Scappini che a porta praticamente vuota insacca. La prima fase della gara vede, di rilievo, altre due occasioni, una per parte. Al 22' un ottimo tiro di Pezzella viene neutralizzato da una parata al limite del miracoloso del portiere avversario Narduzzo. Al termine del primo tempo la Reggiana risponde con Libutti che al volo di destro su cross di Kirwan centra la traversa della porta gialloblù difesa da Gagno.La ripresa continua ad essere avara di bel gioco. La presenza del Modena in area avversaria è maggiore di quella della Reggiana, ma i gialloblù continuano a non concludere. Alle punte manca sempre qualcosa.L'ingresso di Ferrario e Rossetti, al 25' della ripresa, non porta alcun valore aggiunto. Il ritmo cala. Fisicamente il Modena frena. Sodinha non ne ha più. I gialloblù si espongono tanto e la Reggiana non chiude la partita solo grazie ad un confermato buon Gagno e Perna, che ribatte un missile tirato dall'area.Al 32' e al 33' gli ultimi cambi del Modena. Fuori Politti, Varutti, Pezzella e dentro Mattioli, Laurenti e Duca. Ferrario rimane impalpabile. Ma il Modena, pur in modo disordinato e senza benzina ci prova. L'ultima occasione si trasforma in beffa. Mischia in area, nel caos Rossetti in cassa, ma nel frattempo l'arbitro Cascone di Nocera inferiore fischia un fallo di Perna sul portiere Narduzzo. Il gol è annullato. Il direttore di gara non attende nemmeno il minuto di recupero e fischia il finale e la sconfitta gialloblù