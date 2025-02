Modena bello e vincente: asfaltato il Cittadella

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Bellissima, importantissima e meritatissima vittoria del Modena che espugna il Tombolato con un perentorio 2 a 0 (una rete per tempo) che non ammette discussioni, visto che il Var ha annullato altre tre reti del Modena; i gialli vedono il colore granata e si trasformano; entrambe le vittorie esterne del campionato sono infatti avvenute contro squadre dai colori granata.

Mandelli sceglie il 3-5-2 con qualche novità; davanti a Gagno, linea a tre con Dellavale, Zaro e Cauz; a centrocampo, Gerli perno centrale in mezzo a Battistella e Duca, con Magnino e Cotali sulle fasce; davanti Defrel, ancora preferito a Mendes, di fianco a Caso.

Modena subito in partita; al 7’ penetrazione di Caso sulla sinistra, palla in mezzo a Defrel che a porta vuota in scivolata non arriva a spingere la palla in rete; gialli in vantaggio al 13’: corner di Battistella, cross di Gerli da destra, sponda aerea di Zaro, pallone a Cauz che lo spinge in rete; l’arbitro annulla per fuorigioco, con il check del Var che conferma la decisione. I gialli però non si perdono d’animo: al 23’ lancio d Gerli verso caso che si invola verso la porta, mette a sedere Maniero e infila in rete; l’arbitro annulla per fuorigioco, con seguente check del Var che conferma la decisione. Al 27’ Modena ancora in gol, e questa volta è buono: ancora Gerli lancia Caso che supera la difesa del Cittadella, dribbla Maniero e segna a porta vuota.

Il Modena prende fiato dopo mezzora di grande calcio e assoluto dominio e arretra il baricentro; al 38’ da corner, dopo spizzata di testa, Carissoni colpisce il palo esterno. Nella ripresa Cittadella subito molto intraprendente: al 52’ locali in rete ma l’arbitro annulla per un precedente fallo su Cauz. Il Modena resta un po’ dietro per gestire il risultato e il Cittadella insiste. Al 63’ dentro Santoro, Gliozzi, e il neoacquisto Vulikic per Battistella, Defrel e Cauz. Il Modena rischia ancora al 66’: Savi colpisce il palo di testa da cacio d’angolo. Al 75’ Modena in gol: break di Duca a centrocampo, che serve Gliozzi sulla destra, palla al centro di prima per l’accorrente Caso che insacca a porta vuota; l’arbitro annulla per fuorgioco e il successivo check del Var conferma la decisione.Al 80’ dentro Bohzanj per Duca, e all’85’ Mendes per Caso e Mandelli la vince con i cambi; Bohzanj riconquista palla sulla trequarti, imbucata sulla destra per Gliozzi che serve a rimorchio l’accorrente Mendes che con freddezza infila il secondo gol; se non è record poco ci manca, perché Mendes segna al primo pallone toccato dopo nemmeno 40 secondi dal suo ingresso in campo.L’arbitro concede 4’ di recupero ma i gialli controllano agevolmente il finale e portano a casa tre punti meritatissimi e importantissimi per classifica, morale, squadra e ambiente.Modena molto organizzato in tutti i reparti, che non ha risentito dell’assenza di Palumbo, anzi ha visto primeggiare un grande Gerli e un Caso straripante, specialmente nel primo tempo; i cambi di Mandelli poi hanno fatto la differenza, visto che il secondo gol è nato da un’azione di tre subentrati.Modena di nuovo in campo al Braglia domenica prossima 2 marzo contro il Cosenza, in un’altra partita importantissima; la vittoria di oggi aiuterà la squadra a prepararla al meglio.