Modena bello e vincente contro la Reggiana: la via Emilia resta gialloblù

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo la conta degli assenti, Bianco conferma l’undici di Parma; davanti a Seculin, linea a quattro composta da Ponsi, Zaro, Pergreffi e Cotali; a centrocampo, il trio Magnino, Palumbo e Duca; davanti, Tremolada e Manconi supportano Falcinelli punta centrale.Pronti via e dopo soli 56’’ secondi di gioco Modena in vantaggio; Tremolada serve Falcinelli che attende l’arrivo di Manconi a rimorchio, gli appoggia il pallone e Manconi dal limite insacca alle spalle di Bardi, 1 a 0 Modena; neanche nelle favole i tifosi sognavano un avvio simile di partita.

Breve check del Var e gol regolarissimoI granata provano a riorganizzarsi, senza mai rendersi pericolosi, anzi è Bardi che tiene il risultato in bilico nel primo tempo di fronte alle folate offensive del Modena.

Al 14’ tiro di Falcinelli, centrale, respinto; al 22’ ancora Falcinelli, al 28’ tentativo di Palumbo, sul fondo; al 32’ ci prova Manconi ma Bardi respinge in angolo; Reggiana non pervenuta.

Nella ripresa, al 50’, gli ospiti pareggiano, alla prima conclusione nello spechcio della porta; cross dalla sinistra e Antiste anticipa la difesa gialloblù insaccando alle spalle di Seculin.

Ma il Modena c’è, compatto, coeso, e gioca di squadra in modo lucido e convincente; i gialli tornano padroni della partita. Al 61’ Duca impegna Bardi in corner; al 64’ il mister pesca dalla panchina e decide la partita; dentro Bohzanaj per Tremolada.



Al 68’ mischia in area; tiro di Magnino respinto sulla linea, i gialli invocano il rigore per un mani ma l’arbitro ammonisce Bohznaj e fischia un fuorigioco ad inizio azione.

Al 71’ è Bohazani il match-winner; anticipo di Palumbo a centrocampo, apertura sulla destra al giovane gialloblù che quasi di prima intenzione lascia partire un tiro violentissimo che si insacca nel sette alle spalle di Bardi; il Braglia esplode in un a bolgia.



Nesta prova con i cambi a pareggiarla, ma il Modena corre un unico pericolo al 79’: in mischia Sampirisi colpisce al volo ma Seculin con una paratona salva il risultato. C’è tempo per un tiro di Duca, parato da Bardi, poi i gialli controllano la partita nei minuti finali; l’arbitro concede 5’ di recupero, Bianco inserisce Oukhadda per Manconi, e al 95’ Ponsi vince un rimpallo a centrocampo e si invola verso la porta vuota, con Bardi che era salito in area per il corner, ma viene atterrato da Pieragnoli che prende il rosso diretto; la partita finisce di fatto e al 97’ Abisso con il triplice sancisce i tre punti per il Modena.

I gialli salgono a 26, a 1 punto dal terzo posto in attesa delle gare di domani; gli ospiti chiudono gli striscioni, avvolgono le bandiere e ritornano al di là del Secchia, verso casa, che questa sera, dopo la sconfitta, sarà molto distante; la via Emilia resta gialloblù.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc