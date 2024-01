Modena, Bianco col Parma ha zittito tutte le critiche

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

battendo il Parma ha proseguito la sua marcia trionfale lungo la via Emilia, ribadendo la propria superiorità in regione; durante la gestione Rivetti, infatti il Modena non ha mai perso contro le squadre avversarie emiliano-romagnole.In occasione della gara con il Parma, Bianco ha ancora una volta modificato l’undici iniziale e le sue scelte questa volta hanno fatto ancora più rumore; al di là delle assenze, le esclusioni dal primo minuto di alcuni giocatori che erano ritenuti “titolarissimi” vale a dire quella di Magnino, ma specialmente quelle di Gagno e Tremolada, quest’ultima dettata anche dal cambio di modulo, hanno destato subito scalpore.

Ma il mister ha vinto la partita con un risultato roboante, e al netto delle perplessità, nate al momento dell’annuncio della formazione ufficiale, e sorte nelle ultime settimane, ha ampiamente dimostrato di avere il polso della situazione e le idee chiarissime.



Con le scelte di sabato, il mister ha inteso lanciare un evidente segnale al gruppo e ai giocatori; la squadra ha recepito le idee e il messaggio, e il mister, vincendo la partita ha avuto ragione: nel calcio il campo è sempre giudice ultimo e inappellabile, e il risultato di sabato testimonia la bontà delle scelte del mister.



Sabato prossimo i gialli saranno impegnati sul difficile campo di Marassi contro la Sampdoria e sarà la partita giusta per dire se la vittoria contro la capolista Parma avrà rappresentato una decisa svolta nel cammino dei gialli, e sarà stata la decisa ripresa di quel percorso di crescita che nelle ultime settimane sembrava essersi appannato; oppure, viceversa, se si sia tratto di un mero fuoco di paglia.

Se fu vera gloria oppure no al momento non è possibile dirlo; ai posteri, anzi al campo, l’ardua sentenza.



Corrado Roscelli

Foto Modena Fc