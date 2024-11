Modena, Bisoli paga numeri da retrocessione diretta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

ha comunicato ufficialmente di avere esonerato Pier Paolo Bisoli dalla guida della prima squadra; in attesa della nomina eventuale di una nuova guida tecnica, alla ripresa degli allenamenti la prima squadra è stata affidata ad interim a Paolo Mandelli, allenatore della Primavera.Bisoli paga un avvio di stagione incerto e molto al di sotto delle aspettative, con 11 punti in 12 partite, con appena 2 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, con la peggiore difesa del campionato, ad oggi, con 19 reti subite di cui 12 nelle ultime 6.Nella scorsa stagione, Bisoli, subentrato alla 34esima, ha disputato 5 gare alla guida del Modena, totalizzando 8 punti, con 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, la peggiore e la più bruciante a Reggio Emilia, con 4 reti segnate e 3 subite.

La seconda vittoria, ad onore del vero, è arrivata all’ultima giornata, a squadra già salva, contro il derelitto Lecco. Nella sua esperienza a Modena, i numeri dicono di 17 partite totali (5 +12), con 19 punti conquistati (8+11), conditi da 20 reti segnate (4+16) e 22 subite (3+19), alla media di 1,11 punti a gara, non certo un ruolino complessivo da parte sinistra della classifica, come Bisoli andava sbandierando da inizio stagione.

I numeri di questo campionato sono da retrocessione diretta, e non hanno salvato il mister; dopo la prova di ieri a La Spezia, e nonostante le dichiarazioni di facciata in settimana, ieri, specialmente nel secondo tempo, è apparsa evidente la scollatura tra squadra e guida tecnica: giocatori apparsi svuotati, senza corsa e senza idee, una squadra quasi svogliata e forse confusa dalle scelte del mister, che, dopo avere rassicurato nella conferenza stampa pregara che al Modena serviva continuità di modulo e di uomini, si è presentato a La Spezia sconfessando sé stesso due volte, dapprima cominciando con la difesa a tre, salvo poi tornare a quattro nell’intervallo, evidentemente pentitosi dell’errore.

L’esonero appariva inevitabile, anche per togliere a questo punto ogni alibi ai giocatori; serviranno però riflessioni più profonde anche da parte della società.

Per il sostituto, il totomister è già partito: circolano i nomi di Stroppa, Semplici e Aquilani, e chissà quanti altri.

La società farà le necessarie e opportune valutazioni, certamente per il bene della squadra e finalizzate al mantenimento della categoria.

Corrado Roscelli