Volley: Valsa perde ancora a Perugia

Il tabellino

Sir Susa Mim Perugia-Valsa Group Modena 3-0 (25-17, 25-22, 18-25, 25-22)

Sir Susa Vim Perugia: Giannelli 6, Ben Tara 8, Semeniuk 10, Plotnytskyi 17, Loser 13, Solé 7, Colaci (L), Cianciotta, Ishikawa1. N.E.: Candellaro, Herrera, Piccinelli (L), Zoppellari, Usowicz. All. Lorenzetti.

Valsa Group Modena: Sanguinetti 1, De Cecco 2, Buchegger 2, Gutierrez 14, Davyskiba 23, Mati, Anzani 4, Federici (L), Stankovic 4, Ikhbayri 11, Uriarte 2, Massari. N.E. Meijs, Gollini (L). All. Giuliani.

MVP: Loser (Sir Susa Vim Perugia)



Formazioni

Modena comincia il match col sestetto composto da capitan De Cecco nel ruolo di alzatore, Buchegger a completare la diagonale principale, Davyskiba-Gutierrez schiacciatori, Mati-Sanguinetti al centro e Federici libero.

Perugia risponde schierando Giannelli-Ben Tara in diagonale principale, in banda Semeniuk-Plotnytskyi, al centro Loser e Solè, libero Colaci.



La gara

Nel primo set le due squadre giocano punto a punto con Giannelli e De Cecco che trovano bene i loro avanti poi Perugia accelera, 3-7. Restano avanti gli umbri che arrivano al 10-15 con Plotnytskyi in grande spolvero. Si arriva al 14-19 con Modena che fatica a tenere il ritmo indiavolato della Sir. Finisce 17-25 il primo parziale.Nel secondo set Perugia va subito sul 2-7. Non si fermano gli umbri, 4-10. Tornano sotto Gutierrez e compagni, 10-12 e timeout per Lorenzetti. Continua il punto a punto tra le due squadre, poi a fine parziale Giannelli e compagni piazzano il break decisivo, 22-25.Nel terzo set parte forte Perugia, 4-8 poi è 10-12. Cambia marcia Perugia che arriva avanti a fine parziale e chiude 22-25 il set e 1-3 il match. Ora Modena è attesa dai playoff quinto posto validi per la qualificazione alla Challenge Cup.