Modena-Brescia: Curva Montagnani quasi piena, biglietti anche oggi

Erano quasi 3000 biglietti già staccati ieri per la partita di sabato, alle ore 14, allo stadio Braglia di Modena. Oltre 900 gli ospiti. Tanti, ai quali risponderà con cori e bandiere la curva Montagnani verso il sold out. La vendita dei tagliandi per i tifosi del Modena resta sempre attiva online e nei punti vendita: ogggi la biglietteria di viale Monte Kosica (di fronte all'accesso principale dello stadio), sarà aperta dalle ore 11.30 alle ore 14.30Posto che in serie B non ci sono partite facili o scontate, quella con il Brescia è carica di tensione emotiva. Il Brescia è come il Modena, una delle squadra che ha praticamente vissuto in serie B. Avversario da sempre ostico, anche sotto il profilo del supporto. I 900 tifosi al Braglia lo confermano a pieno. I gialloblù sono consapevoli di dovere fare risultato. 'Fino ad ora - sottolinea ancora mister Tesser nel pre-partita - i risultati sono sotto le aspettative'. Sul piano più 'romantico' c'è il desiderio di festeggiare con una vittoria, il compleanno (ieri) del Presidente Rivetti. Sul piano di gioco il mister gialloblù dovrà ancora fare a meno di Gerli e Armellino, mentre Azzi rientrerà titolare.Sotto le fasi salienti della conferenza pre-partita di mister Attilio Tesser