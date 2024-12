Brescia-Modena, pareggio con goleada

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Due le novità di oggi: non c’è Gagno che ha accusato un problema nella rifinitura di ieri, al suo posto debutta Sassi, e Di Pardo a destra in luogo di Magnino: davanti a Sassi, gioca una linea a tre con Dellavalle, Zaro e Cauz; a centrocampo Di Pardo, Gerli, Santoro e Cotali; davanti, conferme per Palumbo e Caso a sostegno di Mendes.

Pronti via: al 8’ Sassi devia in angolo un’iniziativa di Juric; al 10’ si fa male Caso dopo un allungo, al suo posto Duca.

Modena in vantaggio al 17’: dopo una bella azione corale, il pallone arriva a Gerli che dal limite insacca con un bel tiro direttamente nel sette alla sinistra di Lezzarini

Al 29’ transizione del Modena, Palumbo serve l’accorrente Mendes ma il suo tiro è respinto in angolo da Lezzarini. Al 35’ pareggio del Brescia: dopo una mischia in area, pallone a Verreth che infila alla sinistra di Sassi.

Il Modena però non ci sta e riprende a macinare gioco; nel finale del primo tempo, Modena sontuoso e padrone del campo; al termine di una bella azione corale, al 44’ combinazione Santoro-Gerli, palla di ritorno al n. 8 gialloblù che insacca la rete del vantaggio.



Nella ripresa il Brescia pareggia subito: al 49’ tiro da fuori di Juric e dopo una serie di rimpalli è Cistana che da pochi passi trafigge Sassi; dopo rapido check del Var, l’arbitro convalida la rete. Dopo il pareggio, le due squadre rallentano il ritmo e si fanno più guardinghe. Al 72’ Mandelli pesca dalla panchina: dentro Magnino, Bozhanaj e Battistella, fuori Di Pardo, Duca e Santoro; assetto tattico e posizioni restano invariate. Al 75’ indecisione di Dellavalle su retropassaggio, palla a Borrelli che prende la traversa, poi salvataggio di Dellavalle a Sassi battuto.

Al 82’ Brescia in vantaggio: corner dalla sinistra, spizzata sul primo palo e ultimo tocco in mischia di Magnino; al 85’ dentro Abiuso per Cotali; il Modena ci prova e al al 87’ pareggia meritatamente con una giocata a due Bohzanaj-Abiuso, che di sponda la restituisce a Bohzanaj bravo a calciare di sinistro e di prima intenzione per il gol del pareggio.

L’arbitro concede 4’ di recupero, il Modena controlla e porta a casa un pareggio comunque prezioso che permette di allungare la striscia a 7 risultati utili consecutivi. Il Modena chiude il girone di andata a quota 24 punti (di cui 13 sotto la gestione Mandelli), ma con un trend generale di squadra decisamente in ripresa.

Gialli di nuovo in campo per l’ultima gara del 2024 domenica pomeriggio al Braglia, per la prima di ritorno contro il SudTirol, alle ore 15.00, prima della sosta.

Corrado Roscelli



Il tabellino

Brescia - Modena 3 a 3 (1 a 2)

Reti: 16'pt Gerli (M), 34'pt Verreth (B), 45'pt Santoro (M), 5'st Cistana (B), 38'st Autogol (B), 43'st Bozhanaj (M).

Brescia: Lezzerini; Papetti (1'st Olzer), Adorni, Cistana; Dickmann, Bisoli, Verreth, Corrado; Galazzi (36'st Bjarnason); Juric (27'st Bianchi), Moncini (1'st Borrelli). A disp.: Andrenacci, Paghera, Calvani, Jallow, Nuamah, Bertagnoli, Muca, Besaggio. All.: Angelini.

Modena: Sassi; Dellavalle, Zaro, Cauz; Di Pardo (29'st Bozhanaj), Gerli, Santoro (29'st Battistella), Cotali (42'st Abiuso); Palumbo, Caso (9'pt Duca (29'st Magnino)); Mendes. A disp.: Gagno, Bagheria, Beyuku, Gliozzi, Caldara, Oliva, Idrissi. All.: Mandelli.

Arbitro: Zufferli di Udine, assistenti Catallo di Frosinone e Votta di Moliterno, 4°ufficiale Zago di Cordignano, VAR e AVAR Nasca di Bari e Baroni di Firenze.

Note: 1' e 4' di recupero. Ammoniti Dickmann e Olzer nel Brescia e Palumbo, Duca e Cauz nel Modena.