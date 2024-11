Modena, buon pareggio col Mantova

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Mandelli prosegue sulla strada tracciata fino ad ora; davanti a Gagno, linea a tre con Dellavalle, Caldara e Cauz; a centrocampo si rivede Ponsi dall’inizio con Magnino, Gerli e Cotali; davanti, Palumbo e Caso sostengono Mendes di nuovo in campo dall’inizio.Pronti via e subito progressione di Gerli che conclude impegnando Festa in angolo; al 16’ Gagno para su Trimboli; al 19’ occasionissima per Mensah, che sfugge a Caldara e a tu per tu con Gagno calcia a lato.

Il Modena risponde al 33’ con un colpo di testa di Dellavalle su punizione di Palumbo, respinto da Festa; al 38’ bel contropiede del Modena: Caso ribalta l’azione velocemente e serve Mendes che calcia debolmente a alto. Allo scadere, Caldara si libera in mischia in area di rigore e calcia a botta sicura ma Festa si supera deviando in angolo; sul corner seguente, Palumbo a giro colpisce direttamente il palo.

Nella ripresa, Mandelli inverte le posizioni di Dellavalle, che va centrale, e Caldara, che passa a fare il braccetto di destra. I gialli ripartono con determinazione e al 52’ Mendes servito da Gerli porta i gialli in vantaggio; il rapido check del Var annulla la rete per il classico fuorigioco da calcio moderno.

Al 68’ buco centrale della difesa gialloblù, Radaelli si presenta solo davanti a Gagno, che esce al limite dell’area, il pallone carambola e sulla successiva conclusione dello stesso Radaelli, Caldara salva sulla linea di porta, allontanando la minaccia.



Al 70’ Mandelli pesca dalla panchina: dentro Bohzanaj e Gliozzi per Caso e Mendes.

Al 77’ Modena in dieci per l’espulsione di Cotali; Palumbo gli appoggia il pallone molto lentamente, il terzino giallobù è in leggero ritardo e, anzichè lasciare andare l’avversario, decide di intervenire in scivolata colpendo duramente Galuppini: l’arbitro a pochi passi estrae il rosso diretto. Mandelli corre subito ai ripari: dentro Beyuku e Idrissi per Ponsi e Palumbo, oggi apparso affaticato e leggermente sottotono; Bohznaj scala a fare la mezzala e Modena in campo con una sorta di 5-3-1 per cercare di coprire il campo e resistere in dieci negli ultimi minuti. All’88’ il mister si copre ancora: dentro Zaro per Caldara.

L’arbitro concede 5’ di recupero, il Modena resta dietro e lascia campo al Mantova, che spinge e sembra crederci; c’è tempo solo però per una conclusione di Mancuso murata da Cauz prima del triplice fischio.

Modena volitivo e generoso, che ha giocato con grande attenzione difensiva, ma poco lucido in alcune fasi di gioco e poco concreto davanti; Mandelli porta a casa un punto importantissimo su un campo difficile, che fa morale e classifica, e prosegue la striscia di risultati positivi, che in questo momento è l’aspetto più importante; per migliorare e crescere ci sarà tempo, adesso servono punti.

Gialli di nuovo in campo sabato 7 al Braglia contro la Salernitana alle 15.00 in un importantissimo scontro diretto.

Corrado Roscelli