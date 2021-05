Modena, buona la prima: ma al Braglia non bisogna far calcoli

Un Modena un po’ arrugginito dalla sosta, esce vincente dalla gara di andata del primo turno della fase finale dei playoff promozione, disputata a Gorgonzola contro L’Albinoleffe; i gialli vincono 1-0 sfatando così una delle loro “bestie nere”; nei 23 scontri totali, il Modena ha vinto solo 4 volte, con 9 pareggi e 10 sconfitte, e la quarta vittoria è proprio quella di domenica.Il Modena di domenica è apparso un po’ lento, probabilmente a causa della lunga inattività (i gialli non giocavano una gara ufficiale dal 2 maggio, 3 a 3 a Verona contro la Virtus, ultima di campionato) ma hanno messo in mostra le doti che avevano manifestato nel corso del campionato; grande tenuta e copertura del campo, grande attenzione difensiva e, perchè no, quel pizzico di cinismo che in questi casi non guasta mai.Il Modena torna in campo mercoledì pomeriggio al Braglia per la gara di ritorno, calcio di inizio alle ore 17.30; il Modena sarà qualificato al turno successivo con la vittoria, con il pareggio con qualsiasi risultato, e anche con una sconfitta ma con una sola rete di scarto; in caso di parità nel numero di reti complessivamente segnate nei 180 minuti di gara, il regolamento prevede che acceda al turno successivo la testa di serie, vale a dire la squadra meglio classificata al termine della stagione regolare.Qualora il Modena acceda al turno successivo, le partite sono previste per domenica 30 maggio (gare di andata) e mercoledì 2 giugno (gare di ritorno); nel prossimo turno entrano in gioco anche le tre squadre classificatesi al secondo posto nella stagione regolare, vale a dire Alessandria, Padova e Catanzaro, rispettivamente nei gironi A, B, C; dette squadre saranno teste di serie nei sorteggi che verranno effettuati in sede Lega nella mattinata di giovedì 27 maggio, e godranno del favore della prima gara in trasferta e del vantaggio, in caso di parità nei 180 minuti, del migliore piazzamento in classifica, per accedere così al turno successivo.I gialli non dovranno assolutamente sottovalutare l’Albinoleffe, che ha dimostrato di essere una squadra quadrata e che può far male a chiunque; nel primo tempo della gara di domenica, e fino al gol del Modena siglato da Spagnoli, l’Albinoleffe ha dato l’idea di poter essere in grado di giocarsela alla pari con il Modena.Il Modena dovrà quindi scendere in campo per giocare con giudizio e attenzione, ma senza fare troppi calcoli, giocando la propria gara con la calma e la virtù dei forti e con la consapevolezza di poter fare bene; tutta la città auspica di poter vedere il canarino salire alto nel cielo.Foto Fiocchi Modena Fc