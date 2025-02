Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Cisterna Volley-Valsa Group Modena 3-2 (25-22, 13-25, 25-22, 23-25, 15-12)Cisterna Volley: Baranowicz, Faure 14, Ramon 19, Tarumi 13, Mazzone 10, Nedeljkovic 12, Pace (L), Bayram 2, Finauri (L). N.E.: Fanizza, Tosti, Diamantini, Czerwinski, Rivas. All. Falasca.Valsa Group Modena: De Cecco 1, Buchegger 24, Davyskiba 25, Rinaldi 2, Anzani 5, Sanguinetti 8, Federici (L), Meijs, Gutierrez 12, Massari, Ikhbayri, Mati 1. N.E.: Gollini (L), Stankovic. All. Giuliani.MVP: Yuga Tarumi (Cisterna Volley)Modena inizia il match col sestetto composto da De Cecco-Buchegger in diagonale principale, Rinaldi-Davyskiba in banda, Anzani-Sanguinetti al centro e Federici libero.Cisterna risponde con Baranowicz in regia, Faure opposto, Ramon-Tarumi martelli, Mazzone-Nedeljkovic centrali e Finauri libero.Avvio di gara equilibrato, Anzani a segno e 11-12 dopo i primi scambi. Si prosegue punto a punto, primo tempo vincente di Sanguinetti e 18-19.

I padroni di casa provano ad allungare sfruttando l’invasione di Davyskiba, 23-21 e timeout Giuliani. Il servizio out di Gutierrez consegna il primo set a Cisterna, 25-22 e 1-0.Modena parte forte nel secondo parziale, ace De Cecco e 5-8 con timeout Falasca. I gialloblù continuano a spingere, Sanguinetti è scatenato in battuta e il muro di Buchegger su Tarumi regala il 7-13 con altro timeout Cisterna. Nel secondo set non c’è storia: la formazione di Giuliani mantiene alto il livello di attenzione e concentrazione fino al 13-25 con muro finale di Gutierrez, 1-1 e parità ristabilita.Equilibrio all’inizio del terzo set, Buchegger non sbaglia e 10-10. Cisterna mette la freccia con la pipe di Ramon, 18-15 e timeout Giuliani. Modena non ci sta e alza la voce: tre punti consecutivi di Buchegger tra battuta e attacco, 21-20.

Nonostante i tentativi dei gialloblù, ad avere la meglio è la compagine di Falasca con punto decisivo di Ramon: 25-22 e 2-1.Cisterna conduce anche in avvio di quarto set, Tarumi conclude una lunga azione e 11-9. Lo stesso Tarumi mura successivamente il pallonetto di Buchegger, 16-12 e timeout Modena. I padroni di casa non mollano di un centimetro, muro di Nedeljkovic su Gutierrez e 21-18 con altro timeout Giuliani. L’attacco vincente di Davyskiba riporta Modena in partita, 22-22. Nel finale si gioca punto a punto, Modena ci crede e porta a casa il quarto parziale: 23-25 e 2-2, si va al tie-break.Nel quinto set, Cisterna vince il set 15-12 e il match 3-2. Modena conquista dunque un solo punto e tornerà in campo domenica 9 febbraio alle ore 18 al PalaPanini contro Lube Civitanova