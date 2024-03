Modena cade in casa: brutta sconfitta con la Cremonese

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Bianco conferma il 3-5-2; davanti a Seculin, difesa a tre con Ponsi, Zaro e Cauz; a centrocampo, la novità è il rientro di Oukhadda al primo minuto, con Battistella, Gerli, Palumbo e Corrado, e davanti conferme per Gliozzi e Abiuso.In avvio subito pericoloso il Modena; accelerata di Gerli che arriva al tiro, Jungdal respinge e sulla ribattuta Gliozzi viene murato dalla difesa; Modena con buon piglio: al 7’ Battistella da fuori, e al 14’ Oukhadda, senza fortuna.

Al 24’ si fa male Gliozzi, al suo posto Manconi; il Modena esercita un buon predominio territoriale ma senza risultare particolarmente incisivo in zona gol; al 38’ Cremonese pericolosa con un colpo di testa di Pickel da distanza ravvicinata, alto di poco. Al 42’ occasionissima per i gialli: Palumbo pennella col contagiri un pallone per Corrado che solo davanti a Jungdal, defilato sulla sinistra, spedisce a lato.



Nella ripresa, subito Magnino e Santoro per Battistella e Oukhadda, entrambi già ammoniti nel primo tempo.

Al 49’ tiro di Palumbo da fuori e Jungdal para facile; Palumbo ci riprova al 57’, parato anche in questo caso. Al 58’ Zaro salva su occasione di Sernicola. La Cremonese inserisce Vasquez e prova a spingere; al 78’ incursione di Santoro senza fortuna; il Modena tiene bene il campo ma non riesce a essere pericoloso, il gioco d’attacco latita.



Al 85’ Cremonese in dieci: fallo di Ponsi, Johnsen da terra reagisce e per lui rosso diretto, solo giallo per Ponsi; Modena per la terza partita consecutiva con l’uomo in più.



Al 90’ Bianco prova a vincerla: dentro Bohzanaj per Corrado, Ponsi passa sinistra per stare a quattro dietro, con Santoro sulla linea dei difensori; al 93’ tiro di Ponsi da fuori e palla sul palo; al 94’ da un calcio d’angolo del Modena, la Cremonese riparte e Santoro prende il giallo per fermare il contropiede; punizione per la Cremonese, palla giocata a sinistra, Santoro concede il cross, pallone alto che attraversa tutta l’area, arriva sul secondo palo Bianchetti che liberissimo colpisce di testa e al 95’e 27” insacca il pallone della vittoria per gli ospiti. Neanche il tempo di mettere la palla al centro, che l’arbitro fischia la fine.



Modena punito oltre i propri demeriti, e anche con un po’ di sfortuna; i galli restano però molto evanescenti davanti, e nonostante una gara nella quale hanno giocato con abnegazione e in modo volitivo, subiscono una sconfitta che per il morale non è certamente delle migliori; i gialli restano all’ottavo posto in zona playoff e sabato arriva al Braglia la Feralpi Salò, in una gara che i galli non potranno assolutamente sbagliare.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc