Modena Calcio, 3.200 abbonamenti venduti, Rivetti: 'Puntiamo a 6000 ma vorremmo lo stadio pieno'

Puntiamo a completare la squadra il prima possibile, sicuramente a breve ci servono un attaccante e due centrocampisti. Poi vedremo gli sviluppi del mercato e il percorso in coppa Italia'. 'Il 31 luglio, data in cui il Modena giocherà in casa la prima partita di Coppa Italia, fa presto ad arrivare e Attilio Tesser ha tutte le intenzioni di avere la squadra il più possibile al completo allenatore. La sponda da parte della società e dal DS Vaira, del resto, c'è tutta. 'Ma l'intelaiatura della squadra che ha portato il Modena in B in rimane sostanzialmente quella' - sottolinea Tesser che dopo l'arrivo del portiere Siculin conferma comunque che Gagno è il portiere titolare. 'Se lo merita, ha fatto bene lo scorso, poi sarà nuovamente il campo a parlare'Nel frattempo continua la vendita degli abbonamenti. Ormai al termine del periodo di prelazione abbonati sono 3.200 gli abbonamenti venduti. Ad ufficializzare il numero l'Amministratore Delegato Matteo Rivetti che commenta con soddisfazione l'avvio della vendita e per la prima volta si sbilancia su un obiettivo di massima: 'Se riuscissimo a superare i 6000 saremmo soddisfatti'Gi.Ga.