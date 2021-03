Modena calcio, a Fermo in cerca di conferme

Sabato alle 17.30 Modena in campo a Fermo, allo stadio Recchioni, per mantenere la rotta ripresa con la vittoria di domenica scorsa contro il Cesena.Vincendo con i romagnoli, i gialli hanno dato un segnale di rispesa, seppure modesta, e si apprestano al rush finale.La gara contro la Fermana può essere considerata una sorta di derby, seppure speciale; gli avversari condividono infatti con il Modena i medesimi colori sociali, il gialloblu, e il simbolo, il canarino; inutile dire che quelli del Modena sono più belli…Andrà dunque in scena un derby tra pennuti, o tra volatili, tra una squadra, il Modena che mantiene la necessità di fare bottino pieno, anche solo in ottica playoff, e un avversario in classifica “fermo” a quota 36, sette punti sopra la quota play out e moderatamente tranquillo in chiave salvezza, considerando che la quota playout potrebbe assestarsi intorno alla soglia dei 40 punti.All’andata, il Modena, reduce dal pareggio 0-0 in trasferta con il Cesena, vinse 1-0 al Braglia con rete di Prezioso, e quella vittoria fu la prima del filotto di cinque vittorie consecutive che portarono il Modena in vetta alla classifica; chissà che, ritrovando l’amico canarino, i gialli riescano anche in questa occasione a dare un colpo di coda e a volare verso il cielo, vale a dire verso le vette della classifica.La gara di sabato, inutile ripeterlo, è da vincere per mantenere il ritmo, ma non sarà una passeggiata; presentando la partita, il mister Mignani ha parlato di una gara difficile, su un campo altrettanto difficile contro una squadra compatta che può dare fastidio a tutti.Il Modena è reduce da tre sconfitte nelle ultime tre trasferte, con 8 reti subite e zero segnate; per vincere servirà segnare un gol in più degli avversari, e si spera che i galli, ritrovata con il Cesena la compattezza difensiva, ritrovino anche la via, smarrita, del gol in trasferta.Una partita difficile che il Modena dovrà imparare a controllare soprattutto sotto l’aspetto mentale; da questo punto di vista è auspicabile che le recenti batoste subite in trasferta abbiano aiutato il Modena nel suo percorso di crescita verso le sospirate serie maggiori.