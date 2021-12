Modena calcio, a Pontedera l'undicesima vittoria

Il Modena vince l'11esima partita consecutiva. Ancora una vittoria in trasferta, questa volta a Pontedera, nella 19esima di campionato. E ancora una volta protagonista di una rimonta di carattere. Nella prima frazione, in pieno recupero, sul calcio d’angolo, Magnaghi anticipa la difesa canarina infilando l’1-0 toscano. Al rientro dagli spogliatoi, la situazione si capovolge, prima il pareggio di Tremolada su punizione, poi il vantaggio con il penalty di Minesso (1-2).Pontedera 1Modena 2PONTEDERA:Angeletti; Shiba, Espeche, Bakayoko; Perretta (40’st Regoli), Barba (20’st Benedetti), Caponi, Catanese, Milani; Mattioli (30’st Mutton), Magnaghi. All.: Maraia. A disp.: Esposito, Parodi, Nicola, Bardini, Di Meo, Marianelli, D’Antonio, Benericetti, Benedetti, Matteucci.MODENA: Gagno; Ponsi (17’st Pergreffi), Ciofani, Baroni, Renzetti (35’st Maggioni); Armellino, Gerli, Scarsella; Minesso (17’st Mosti), Tremolada (35’st Ogunseye); Azzi. All.: Tesser. A disp.: Narciso, Leonardi, Ingegneri, Castiglia, Rabiu, Di Paola.Reti: 46’pt Magnaghi , 4’st Tremolada, 12’st rig. MinessoArbitro: Mario Sala di PalermoAssistenti: Andrea Masti (Napoli) e Francesco Rizzotto (Roma 2)Ammoniti: Catanese, Milani, Ponsi, Bakayoko.Foto: Modenacalcio.com