Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo due giorni di riposo in seguito all’ultima amichevole di Fanano, sono ripresi questo pomeriggio gli allenamenti dei gialloblù all’Antistadio Zelocchi. Prosegue dunque la preparazione estiva dei canarini di Pierpaolo Bisoli, che sabato sono attesi dall’amichevole al Braglia con il Cagliari di Davide Nicola. Dal campo, da segnalare il rientro in gruppo di Fabio Ponsi, completamente recuperato dopo l’operazione al gomito.L’ingresso allo Zelocchi per tifosi è da Viale Monte Kosica a partire dalle 16:45, con l’inizio dell’allenamento alle 17. Anche questa volta sarà possibile acquistare i prodotti ufficiali del club (presso il Modena Store) e a fine partita è previsto un momento d’incontro tra i tifosi e i giocatori per foto e autografi di rito.