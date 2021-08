Modena calcio: acquistati Gulinelli e D'Antoni, ceduto il primo

Acquistato a titolo definitivo dall’USD Castellanzese il difensore Federico Gulinelli classe 2000, legato alla maglia gialloblù fino al 30 giugno 2023. Gulinelli è stato ceduto in prestito annuale alla Giana Erminio.Arriva in maglia Modena anche l’attaccante Riccardo Maria D’Antoni, classe 2002, acquistato a titolo definitivo dall’F.C Vado.Nella foto il DG Matteo Rivetti e il DS Davide Vaira allo stadio Braglia

