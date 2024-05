Modena calcio, addio di Vaira: ora anche Bisoli è in bilico

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo una settimana di rumors e voci che si rincorrevano senza sosta, la famiglia Rivetti ha battuto il colpo e ha licenziato il DS Davide Vaira , con un comunicato stampa apparso sul sito del Modena pochi minuti fa.Vaira lascia dopo tre stagioni, con la promozione dalla C alla B e i due consecutivi decimi posti conquistati nel torneo cadetto; ma mentre nella stagione scorsa, i gialli hanno fatto appieno il loro dovere, quale matricola del torneo, quest’anno qualcosa non è andato per il verso giusto.

Sull’ormai ex DS gialloblù, responsabile tecnico unico del progetto sportivo e calcistico della prima squadra, la stagione appena conclusa ha indubbiamente pesato come un macigno; partiti i gialli con l’intento di migliorare i risultati della precedente stagione, gli esiti non sono stati quelli auspicati; le indecisioni di Vaira e le sue scelte non si sono rivelate fortunate, a partire dalla mancata conferma di Tesser, passando per la scelta dell’esordiente Bianco (con il senno di poi un evidente azzardo), per finire al calciomercato, prima quello estivo e soprattutto quello invernale, che hanno restituito un Modena forse non all’altezza dei desiderata della società; scelte che hanno lasciato troppi mugugni nell’ambiente e che probabilmente hanno inciso anche all’interno dello spogliatoio della prima squadra.



Vaira era ormai diventato il bersaglio delle critiche dei tifosi, e la sua conferma, probabilmente, avrebbe accentuato quel malessere e quel malcontento che sono diffusi nel finale di stagione; la conferma di Varia rappresentava forse un ennesimo azzardo che la proprietà ha ritenuto opportuno di evitare.



Il dado dunque è tratto; Vaira lascia il Modena e a questo punto tutto il progetto tecnico sarà da ridisegnare; la proprietà ha fatto sapere che il nome del nuovo DS sarà reso noto a giorni.



Tra i possibili sostituti, sono già spuntati i primi nomi; Giuseppe Magalini, 61 anni, artefice del bel Catanzaro visto in questi anni, in scadenza al 30 giugno; ma è corteggiato da tanti in serie B, tra cui Spezia, Pisa e Reggiana; oppure Paolo Bravo, 50 anni, artefice dal 2018 della realtà del SudTirol, e che ha già lavorato con Bisoli proprio al SudTirol; Bravo ha appena rinnovato ed è sotto contratto fino al 30 giugno 2025; Pasquale Foggia, 41 anni, fermo da febbraio 2023, e esonerato lo scorso anno a Benevento, una scelta che sarebbe del tutto simile a quella di Vaira, vale a dire una figura giovane e non tanto esperta; oppure altre figure, tra cui Stefanelli del Pisa e Gemmi del Cosenza.



A prescindere dalla scelta, occorrerà puntare su una figura che abbia esperienza della serie B, che sia conoscitore di uomini prima che di calciatori; che abbia equilibrio e competenze e che possa dare una sterzata anche nelle scelte di mercato, incidendo in mare netta, capace di lavorare in sinergia con l’allenatore e di guidare con mani esperte la prima squadra.

La scelta del nuovo DS potrebbe a questo punto impattare anche sulla scelta dell’allenatore; al momento dunque anche la figura di Bisoli potrebbe essere in bilico.



La proprietà Rivetti ha però dimostrato di avere le idee chiare e certamente saprà scegliere per il migliore interesse del Modena calcio.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc