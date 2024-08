Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Porte aperte. La seduta d’allenamento di mercoledì 21 agosto sarà aperta al pubblico. L’ingresso allo Zelocchi per tifosi e rappresentanti dei media è da Viale Monte Kosica a partire dalle 16.15, con l’inizio dell’allenamento alle ore 16,30. Un’altra occasione per supportare i gialloblù di Bisoli, nell’anti-vigilia dell’importante sfida con il Bari. Come sempre sarà possibile acquistare i prodotti ufficiali del club (presso il Modena Store) e a fine allenamento è previsto il consueto momento d’incontro tra i tifosi e i giocatori per foto e autografi di rito.Nel frattempo continua anche la vendita degli abbonamenti per gli incontri casalinghi di campionato che si avvia verso quota 6000. Mancano solo due giorni al termine. La Campagna Abbonamenti terminerà infatti venerdì 23 agosto alle ore 18. Attiva on line e presso i punti vendita Vivaticket.