Modena calcio, arriva da Salerno Luca Castiglia

Il centrocampista 31enne Luca Castiglia è un giocatore del Modena Calcio. Il calciatore arriva in trasferimento temporaneo dalla Salernitana. Il neo gialloblu, dopo essere stato sottoposto ad i primi esami preliminari per la ripresa dell’attività agonistica, si aggregherà al gruppo di mister Mignani nei prossimi giorni, come previsto dal protocollo della Figc relativo al contenimento dell’emergenza Covid.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.