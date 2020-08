Modena Calcio, arriva Gerli, via Spaviero, in prestito Cargnelutti

Tre operazioni di mercate sancite oggo dal Modena F.C. In ordine temporale, questa mattina è stata formalizzata la cessione, a titolo di prestito annuale all’Alma Juventus Fano 1906, di Riccardo Cargnelutti. Il Modena F.C comunica di aver risolto consensualmente il contratto del calciatore Tommaso Spaviero arrivato in gialloblù nel gennaio 2019, ringraziandolo per 'l’apporto fornito in queste due stagioni e augurando le migliori fortune per il prosieguo della carriera'



La società gialloblù ha poi perfezionato il tesseramento del centrocampista classe '96 Fabio Gerli.

Il calciatore si aggregherà alla squadra di mister Mignani nei prossimi giorni dopo essersi sottoposto agli esami previsti dal protocollo F.I.G.C relativo al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.



Nella foto il neo-arrivo Fabio Gerli